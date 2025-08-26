Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Crisis en Alpine: se fue el director de aerodinámica en la previa al regreso de Colapinto

David Wheater decidió dejar su cargo en Alpine, equipo de Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 11:53hs
Crisis en Alpine: se fue el director de aerodinámica en la previa al regreso de Colapinto

El equipo Alpine en el que se encuentra Franco Colapinto volvió a sacudirse con otra baja sensible en su estructura técnica. David Wheater, director de aerodinámica, decidió dejar su cargo en la previa al Gran Premio de Países Bajos.

Su salida se suma a otras dos renuncias en lo que va de la temporada, lo que evidencia un momento de crisis en la escudería francesa.

Wheater había llegado a Alpine a finales de 2023 tras nueve años en Williams, donde ocupó el mismo cargo. Su experiencia fue vital en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado y el rendimiento decepcionó desde las primeras fechas.

Además, era una pieza clave en la planificación del auto 2026, con los nuevos reglamentos aerodinámicos, por lo que su partida complica no solo la proyección a futuro, sino también la búsqueda de soluciones inmediatas para Gasly y Colapinto, quienes ya venían reclamando mejoras.

Hasta que se designe a un sucesor, el trabajo recaerá en Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento respectivamente, lo que deja incompleta la estructura técnica.

Una nueva baja para Alpine en la Fórmula 1

La baja del británico se suma a la de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., histórico jefe de mecánicos. Una seguidilla de cambios que genera incertidumbre en un equipo que busca reacomodarse para recuperar protagonismo.

A partir del 1 de septiembre, y con vistas al Gran Premio de Italia, comenzará oficialmente una nueva era con Steve Nielsen como director general.

El británico de 61 años, con una vasta trayectoria en equipos como Benetton, Toro Rosso y Williams, además de cargos en Liberty Media y la FIA, llega con la misión de reestructurar un proyecto que en poco tiempo perdió figuras clave.

Su historial lo avala, pero necesitará tiempo para estabilizar una escudería en plena turbulencia.

Mientras tanto, Alpine se prepara para competir en Zandvoort con un nuevo desafío: la FIA aumentó el límite mínimo de velocidad en el pit lane de 60 a 80 km/h, buscando forzar dos paradas en boxes y darle mayor emoción a la carrera.

Alpine Colapinto Fórmula 1
Noticias relacionadas
la formula 1 carga contra alpine por el rendimiento de colapinto

La Fórmula 1 carga contra Alpine por el rendimiento de Colapinto

En la Casa de la Cultura de San Justo se brindaron detalles de la gran final del Apertura liguista.

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

el proximo desafio de colapinto en la formula 1: asi es una vuelta en el gp de paises bajos

El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Países Bajos

formula 1: cadillac confirmo a checo perez y a valtteri bottas como sus pilotos para 2026

Fórmula 1: Cadillac confirmó a "Checo" Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná