Colapinto largará 15° en Japón tras una clasificación que dejó dudas

El piloto argentino de Alpine no logró destacarse en la qualy y reconoció que quedó lejos. Apunta a mejorar en carrera para pelear por los puntos.

El argentino Franco Colapinto no logró cumplir con sus expectativas en la clasificación del Gran Premio de Japón y largará desde el 15° puesto en la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1 . Tras la jornada, el piloto de Alpine se mostró autocrítico y dejó en claro que el rendimiento no estuvo a la altura.

Luego de la actividad del sábado, Colapinto no ocultó su frustración por el resultado obtenido. “En la Q2 faltó mucho , así que hay que entender por qué y laburar para mañana”, reconoció el piloto argentino.

Además, dejó en claro que el objetivo inmediato está puesto en la carrera: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”. En esa línea, explicó que si bien hubo una leve mejora respecto al viernes, el rendimiento general sigue lejos de lo esperado: “Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos”.

Cómo fue la clasificación de Colapinto en Japón

El camino del piloto de Alpine en la qualy fue cuesta arriba desde el inicio. En la Q1, logró avanzar con lo justo tras marcar un tiempo de 1:30,941, que le permitió meterse entre los mejores 15.

Sin embargo, en la Q2 no consiguió mejorar significativamente su registro y terminó en el 15° lugar, quedando fuera de la pelea por los primeros puestos. De esta manera, deberá encarar la carrera con la necesidad de una remontada exigente si pretende sumar puntos, como lo hizo en la fecha anterior en China.

La comparación interna: Gasly y un contraste marcado en Alpine

El rendimiento de Colapinto también quedó expuesto en la comparación directa con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien firmó una sólida séptima posición. La diferencia dentro de Alpine volvió a poner en evidencia que la clasificación es el punto más débil del argentino desde su llegada a la Fórmula 1, un aspecto clave a corregir para consolidarse en la categoría.

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Quién hizo la pole en el GP de Japón y cómo quedó la grilla

La gran figura de la jornada fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:28,778, superando por 298 milésimas a su compañero de equipo, George Russell. Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 6 lo completaron Lando Norris y Lewis Hamilton. Más atrás aparece Gasly en el séptimo puesto. Entre las sorpresas, se destacó la eliminación temprana de Max Verstappen (Red Bull), quien partirá desde el 11° lugar, lejos de los puestos de vanguardia.

Con este panorama, Colapinto afrontará el Gran Premio de Japón con el desafío de revertir un fin de semana complejo. La clave estará en el ritmo de carrera, donde el argentino deposita sus expectativas para avanzar en el clasificador. Desde la 15ª posición, el margen de error será mínimo, pero la ilusión de volver a sumar puntos sigue intacta si logra mejorar su rendimiento en pista.