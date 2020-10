El Elche de Almirón dio el golpe ante Valencia en España

En Elche estuvieron como titulares los argentinos Iván Marcone (ex Boca) y Emiliano Rigoni (ex Independiente) y en el banco se sentaron Diego Rodríguez (ex Rosario Central) y Juan Sánchez Miño (ex Independiente).

Resumen de Elche CF (2-1) Valencia CF - HD

Con esta victoria, Elche tiene 10 puntos aunque dos juegos menos, ya que debe ante Barcelona (fecha 1) y Sevilla (fecha 2), y Valencia tiene siete unidades.

La programación completa de la séptima fecha seguirá este sábado de la siguiente forma:

A las 11: Barcelona-Real Madrid.

A las 13.30: Osasuna-Athletic de Bilbao y Sevilla- Eibar.

A las 16: Atlético de Madrid- Betis.

Domingo

A las 10: Valladolid- Alavés.

A las 12: Cádiz- Villarreal.

A las 14.30: Getafe- Granada.

A las 17: Real Sociedad- Huesca.

Lunes

A las 17: Levante-Celta.

Posiciones: Real Sociedad y Villarreal 11 puntos; Elche**, Real Madrid*, Getafe*, Cádiz y Granada* 10; Betis 9; Atlético de Madrid** 8; Barcelona**, Sevilla**, Osasuna* y Valencia 7; Athletic de Bilbao* 6; Eibar, Celta y Huesca 5; Alavés 4; Valladolid y Levante* 3.

* Deben un partido.

** Deben dos partidos.