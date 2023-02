"Se fueron muchos jugadores, por lo que tuvimos que rearmar el grupo. Buscamos hacernos fuertes de local y queremos que Platense sea una seducción para los futbolistas. Es un equipo importante de Capital Federal, así que tenemos que buscar eso", afirmó el exfutbolista de Boca Juniors.

Además, Palermo sostuvo que sólo sumará un refuerzo en estas horas si "es un nombre importante" después del arribo del mediocampista Iván Rossi en las últimas horas.

Platense comenzó el torneo con un empate contra Newell's (2-2) en Vicente López y visitará el domingo a Independiente, a las 17.

"Yo no soy el mismo entrenador de cuando empecé en Godoy Cruz, fui madurando y evolucionando. Ahora puedo manejar situaciones que en el inicio era diferente. No me tiembla el pulso en algunas determinaciones", recordó sobre sus primeros pasos.

"En México la pasé mal como entrenador, no estaba bien", recordó sobre su pasaje por Pachuca.

Por otro lado, Palermo descartó la llegada del mediocampista Esteban Rolón, actualmente en Boca y pretendido también por Newell's, porque "no comparte el proyecto".