Yeison Gordillo: "Ya estoy preparado para la guerra, estoy listo para jugar"

Yeison Gordillo se refirió a lo que representa su regreso al fútbol argentino para jugar en Unión y tiró: "Me convenció las ganas de tenerme del DT".

Unión arrancó el Torneo de la Liga Profesional 2023 con un empate sin goles frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola. En ese partido, Gustavo Munúa metió en el segundo tiempo a Luciano Aued y Thiago Vecino, dos de las caras nuevas del plantel, en tanto que Oscar Piris estuvo en el banco y no ingresó, mientras que el colombiano Yeison Gordillo formó parte de la delegación pero no pudo ser considerado como consecuencia de que no llegó su habilitación.