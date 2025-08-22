El presidente de Chile confirmó la liberación de hinchas de la U detenidos

Gabriel Boric, presidente de Chile, ratificó que en las últimas horas las 104 personas detenidas en Avellaneda fueron liberadas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche.

A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Aún se aguarda el fallo de Conmebol

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.

Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.