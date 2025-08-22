Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

El Ministerio de Seguridad bonaerense clausuró la cancha de Independiente

Javier Alonso, Ministro de Seguridad de Buenos Aires, confirmó que Independiente no podrá jugar como local el domingo ante Platense

22 de agosto 2025 · 09:28hs
El Ministerio de Seguridad bonaerense clausuró la cancha de Independiente

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

"Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias", explicó el funcionario en una entrevista con Radio 10. Y, cuando le repreguntaron sobre si el Rojo puede hacer de local en su cancha el próximo domingo a las 20.30, fue contundente: "No va a jugar el domingo en su estadio".

LEER MÁS: Bebote Álvarez apareció en un video apuntando a la dirigencia de Independiente

Según informan desde el club, todavía no fueron notificados por los organismos de seguridad bonaerenses, pero estiman que lo serán en las próximas horas. La dirigencia del Rey de Copas, que ayer viajó a Paraguay para "defender los intereses del club", deberá buscar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el Calamar, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura.

Independiente Ministerio de Seguridad Platense
