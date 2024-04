El Profe Córdoba se postuló para ser técnico de Gimnasia

El exentrenador de Estudiantes de La Plata entre 1995 y 1997, Daniel Profe Córdoba, se candidateó para reemplazar a Leonardo Madelón en Gimnasia, el clásico rival del Pincha, por el odio que le tiene al club platense cuatro veces campeón de América. Tras lo que fue la salida de Madelón del Lobo luego de la derrota 3-2 ante Atlético Tucumán, el Profe se postuló para dirigir a Gimnasia de La Plata y confesó que su motivación es el odio que le tiene a Estudiantes: "Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: 'no quiero volver más a Estudiantes'. Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia".