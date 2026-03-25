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Torneo Apertura A1: la tercera jornada arrancó a puro triunfo de los anfitriones

Alma Juniors, Gimnasia, Sanjustino y Banco Provincial cantaron victoria en la apertura de la fecha 3 de la Zona A1 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 11:09hs
Torneo Apertura A1: la tercera jornada arrancó a puro triunfo de los anfitriones

Con la disputa de cuatro partidos se puso en marcha este martes el capítulo 3 del Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

Alma Juniors le sacó el invicto a Rivadavia Juniors, mientras que Gimnasia, Sanjustino y Banco sumaron sus primeros éxitos en la competencia local.

Este jueves, en el Félix Colombo, habrá un gran duelo de punteros e invictos: Colón (SJ) recibirá a Unión (SF).

TORNEO APERTURA - ZONA A1 - FECHA 3

Martes 24 de marzo

Gimnasia 94 (Iñaki Uriona 19) - República del Oeste 86 (Tomás Govone 19)

Sanjustino 85 (Leonardo Strack 16) - Almagro 56 (Bruno Santillán 20)

Banco Provincial 67 (Sebastián Suñe 16) - CUST A 53 (Ulises Rodríguez 15)

Alma Juniors 78 (Valentino Medrano 14) - Rivadavia Juniors 69 (Mauro Natta 16)

Jueves 26 de marzo

21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)

Libre: Colón (SF)

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 5 (2-1); Colón (SJ) y Unión (SF) 4 (2-0); Almagro, Banco y República 4 (1-2); Rivadavia, Gimnasia y Sanjustino 3 (1-1); CUST A 3 (0-3); Colón (SF) 2 (1-0)

Fuente: ASB

Apertura Alma Juniors Gimnasia
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