Germán Burgos, envuelto en un escándalo por una expresión racista y clasista

Pese a que se disculpó de manera pública y privada, Germán Burgos fue despedido de la cadena Movistar Plus, en la que trababaja como comentarista, después de un escándalo generado por una expresión suya interpretada como xenófoba y que no solo cayó mal sino que originó que el plantel del Barcelona decidiera no atender a ese medio tras la gran victoria ante el PSG, por la Champions League.

En medio de la transmisión de la previa del encuentro la imagen mostró al joven Lamine Yamal, de 16 años y origen africano, haciendo malabares con el balón e intentando hacer un chiste el ex arquero de la Selección argentina comentó: "Si no le va bien acaba en un semáforo". Incluso la presentadora Susana Guasch se río y por eso este jueves fue apercibida por la cadena.

El Mono Burgos, de 57 años, vive en España desde que fue transferido al Mallorca en 1999, luego fue arquero del Atlético de Madrid, entrenador asistente de Diego Simeone y luego DT de Newell's y el Aris Tesalónica griego.

Reconocido por su locuacidad y buen humor, Germán Burgos estaba trabajando en la cadena Movistar hasta el incidente que generó la interpretación de sus dichos como expresiones racistas y clasistas, temas muy sensibles en el fútbol europeo.

El mensaje del Mono Burgos

"Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", explicó Germán Adrián Ramón Burgos en sus redes sociales.

"Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contario", agregó.

"El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en el fútbol!", cerró el ex asistente del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid.