Gimnasia quiere volver a hacerse fuerte en casa y va por otro paso firme ante Aldosivi

Gimnasia vuelve al Bosque con la intención de dejar atrás la derrota ante River y sumar un nuevo triunfo frente a su gente, cuando reciba a Aldosivi.

Gimnasia recibirá a Aldosivi este lunes desde las 17:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El árbitro del encuentro será Juan Pafundi, con Diego Ceballos en el VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo platense que dirige Fernando Zaniratto viene de un traspié en el Monumental, donde cayó 2-0 frente a River por los goles de Juan Fernando Quintero . Sin embargo, en su debut en el Bosque mostró una cara distinta y superó 2-1 a Racing, resultado que intentará revalidar en casa para mantenerse en la pelea.

Gimnasia ajusta piezas para volver a sumar

Pensando en este compromiso, el entrenador tripero deberá rearmar el equipo por la expulsión de Manuel Panaro ante River. Todo indica que Jeremías Merlo ocupará su lugar, en un cambio que no solo es obligado sino también una apuesta por mantener intensidad en ataque.

Gimnasia buscará recuperar presión en campo rival y mayor presencia ofensiva, dos aspectos que no pudo sostener en Núñez. En su estadio, con el respaldo de su gente, suele mostrar otra energía.

Aldosivi, entre la solidez y la falta de gol

El presente del conjunto marplatense es diferente en sensaciones. Los dirigidos por Guillermo Farré empataron 0-0 en sus dos primeras presentaciones, frente a Defensa y Justicia y Barracas Central, ambos encuentros como local.

Aldosivi se mostró ordenado en defensa, pero le faltó profundidad para romper el cero. En La Plata intentará dar un paso adelante, asumir algo más de riesgo y conseguir su primer triunfo del campeonato.

Un partido con promesa de intensidad

Gimnasia necesita hacerse fuerte en el Bosque para no perder terreno en la tabla, mientras que Aldosivi quiere transformar su solidez en resultados concretos. Con realidades distintas pero urgencias similares, el cruce promete ser disputado y con mucho en juego.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias.

DT: Guillermo Farré.