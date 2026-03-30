Gimnasia goleó a CUST, mientras que Alma dio cuenta de República del Oeste en un partido celebrado en Esperanza, por la fecha inicial del Apertura femenino de la ASB. Los detalles.
Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB
Por Ovación
Fecha 1 Apertura femenino
GIMNASIA 71: Ludmila Theiler 9, Avril Strada 0, Luz Salvatelli 14, María Paula Spais 9, Mía Re 10 (FI) Renata Canalis 0, Antonella Favre 6, Juana Marotti 6, Florencia Maidana 2, Gianella Ramassotto 7. DT: Valentina Bonini.
CUST 26: Milagros Hassan 0, Maitena Ronconi 8, Paula Lazcano 3, Indira Barco 3, Paulina Fontanilla 3 (FI) Chabela Doldan 2, Micaela Ibarra 0, Pilar Irazuzta 7, Evelyn González 0, Mía Sánchez 0. DT: Diego Vicino.
Parciales: 20-6, 38-15 y 50-21.
Árbitros: Agustín Kinsvater y Belén Bastía.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
ALMA JUNIORS 65: Malena Baum 3, Sabrina Mottier 8, Sofía Descalzo 11, Mía Andereggen 23, Milagros Muller 10 (FI) Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 0, Paulina Descalzo 0, Yael Peralta 0, Ximena Case 7, Julia Gaggiamo 3. DT: Pablo González.
REPÚBLICA 55: Julia García 6, Sol Tosetto 1, Martina Orbelli 5, Irina Aballay 9, Maite Orbelli 6 (FI) Martina Spies 8, Antonella Girolimetto 0, Cintia Ramos 3, Joaquina Bonneau 13, Delfina Marsilli 0, Juana Alliot 4. DT: Carlos Baldi.
Parciales: 22-15, 35-32 y 55-32.
Árbitros: Abril Robledo Mas y Julia Aguilar.
Cancha: Enzo Scocco.