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Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

El delantero de Real Madrid, Vinicius Junior, fue suspendido por cuatro fechas tras la expulsión ante Villarreal por la Liga de España

14 de octubre 2026 · 19:53hs
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Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

El delantero de Real Madrid, Vinicius Junior, fue suspendido por cuatro fechas tras la expulsión ante el Villarreal por la Liga de España. La figura del equipo dirigido por José Mourinho se perderá el clásico ante el Barcelona.

Una baja más que relevante para Real Madrid

Vinicius cumplirá la sanción en los partidos ante Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia, correspondientes a las fechas 9, 10, 11 y 12 del torneo español. Recién el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA, podrá regresar ante el Celta de Vigo.

La expulsión del delantero de la Selección de Brasil ante el Villarreal se dio tras una revisión del VAR en lo que era el tercer gol del Merengue. El árbitro advierte que, en el inicio de la jugada, Vinicius le tiró del pelo a Nathan Saliba sin disputar la pelota.

Isidro Díaz de Mera, juez del encuentro, no dudó: le sacó roja directa y el futbolista le protestó con agresividad. Ante eso, el referí labró un informe por las conductas inapropiadas del delantero y dejó en manos del Tribunal de Disciplina la suspensión.

En el acta oficial se destaca que Vinicius Junior recibió dos fechas de suspensión por "conducta violenta" (el tirón de pelo al rival) y otras dos por las protestas contra el árbitro.

Lo cierto es que, como no disputó la pelota al momento de la agresión, la pena debió ser severa, ya que no se trató de una acción de juego.

Real Madrid Vinícius Barcelona
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