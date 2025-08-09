Independiente busca revertir su flojo inicio contra River

Independiente recibirá desde las 18.30 a River, en la continuidad de la cuarta fecha del certamen Clausura. El Rojo apenas reunió un punto en este semestre

Independiente recibirá este sábado a River, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini - y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa.

Independiente llega a este partido en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo. En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como si esto fuera poco, los dirigidos por Julio Vaccari vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

LEER MÁS: El Boca de Russo pone mucho en juego ante Racing

Es por esto que el “Rojo” necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, que es Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.

En su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El “Millonario” también tendrá actividad entre semana, ya que el juevesvisitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Hora de inicio: 18:30.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Televisa: TNT Sports.