Uno Santa Fe | Ovación | Boca

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

En el empate de Boca ante Racing, las cámaras tomaron a Juan Román Riquelme feliz por el empate de un equipo que no puede ganar. Estallaron las redes

9 de agosto 2025 · 20:21hs
La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

Juan Román Riquelme es sin dudas el principal apuntado como responsable del mal momento que atraviesa Boca. Con el empate de este sábado frente a Racing, El Xeneize alcanzó los doce partidos sin ganar, siendo nada menos que la peor racha en toda su historia.

Tras el pitazo final, se viralizó un vídeo en el que puede verse a Riquelme sonriendo y cantando desde el palco, lo que provocó la furia de los hinchas de Boca acusandolo de "mediocre" en medio de la crisis que atraviesa el club.

LEER MÁS: Boca le empató sobre el final a Racing y estiró su racha negativa

Riquelme y una reacción que los enfureció a los hinchas de Boca

Una de las primeras cuentas en reaccionar en la red social X fue la de "El tio bostero" quien por supuesto criticó el accionar del presidente de Boca en el palco. "Está más feliz por un empate que por las Libertadores que ganó", planteó.

La actitud de Riquelme de reírse y festejar un empate ante la crisis que atraviesa el club fue rápidamente cuestionada por los hinchas Xeneizes, quienes se sorprendieron al verlo.

Como suele suceder en todas y cada una de estas situaciones, algunos memes también se hicieron presente en la plataforma X, antes Twitter, ante la reacción de Riquelme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTioBostero/status/1954296186698887243?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954296186698887243%7Ctwgr%5E4d4352e11a8d8fda0187491d19c38e6cf2801e89%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fes-un-mediocre-la-inentendible-reaccion-riquelme-que-sorprendio-los-hinchas-boca-n1464708&partner=&hide_thread=false

Boca Riquelme
Noticias relacionadas
schiavi critico sin piedad a riquelme por el presente de boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Kevin Zenón desea salir de Boca y jugar en Europa.

Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido a Olympiacos

russo recupera piezas claves en boca para jugar ante racing

Russo recupera piezas claves en Boca para jugar ante Racing

rafael di zeo y la 12 tendran su propio documental

Rafael Di Zeo y "La 12" tendrán su propio documental

Lo último

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Último Momento
Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

Ovación
Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música