La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

En el empate de Boca ante Racing, las cámaras tomaron a Juan Román Riquelme feliz por el empate de un equipo que no puede ganar. Estallaron las redes

Juan Román Riquelme es sin dudas el principal apuntado como responsable del mal momento que atraviesa Boca. Con el empate de este sábado frente a Racing, El Xeneize alcanzó los doce partidos sin ganar, siendo nada menos que la peor racha en toda su historia.

Tras el pitazo final, se viralizó un vídeo en el que puede verse a Riquelme sonriendo y cantando desde el palco, lo que provocó la furia de los hinchas de Boca acusandolo de "mediocre" en medio de la crisis que atraviesa el club.

Riquelme y una reacción que los enfureció a los hinchas de Boca

Una de las primeras cuentas en reaccionar en la red social X fue la de "El tio bostero" quien por supuesto criticó el accionar del presidente de Boca en el palco. "Está más feliz por un empate que por las Libertadores que ganó", planteó.

La actitud de Riquelme de reírse y festejar un empate ante la crisis que atraviesa el club fue rápidamente cuestionada por los hinchas Xeneizes, quienes se sorprendieron al verlo.

Como suele suceder en todas y cada una de estas situaciones, algunos memes también se hicieron presente en la plataforma X, antes Twitter, ante la reacción de Riquelme.