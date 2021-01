Los Gladiadores tendrán a Simonet para jugar ante Japón

El Chino no jugó en el triunfo de Argentina ante Bahréin por 24-21, el domingo pasado, en la segunda presentación de Los Gladiadores en el Grupo D y en la derrota frente a Dinamarca, campeón mundial y olímpico, por 31 a 20, del martes, ya que en la victoria en el debut ante República Democrática del Congo, por 28 a 22, sufrió un golpe que le perforó el tímpano.

En el Sports Hall Stadium de la ciudad de El Cairo, Simonet, de 30 años, marcó cinco goles en el triunfo ante Congo (28-22), al igual que Federico Pizarro y Ramiro Martínez. "Estuve con antibióticos porque me entró mucha agua y, además, no sabíamos que el oído estaba perforado. No podía hacer estudios específicos porque si salíamos del hotel tenía que estar dos días en cuarentena y es por eso que se tardó tanto", explicó. Y amplió: "estuve con un poco de mareos al día siguiente, después de entrenar pero se me pasó y me acostumbré pese a que escuchaba un poco mal".

Diego Simonet, quien recibió el alta médica el 5 de noviembre pasado tras haber padecido coronavirus durante 19 días y que representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue doble medallista panamericano con Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015).

El argentino, surgido en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, pasó de ese club a Sao Caetano de Brasil, continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier Handball (Francia), club con el que tiene contrato hasta 2022.

En esa institución ganó cinco títulos: dos Copas de Francia (2014 y 2016), una Copa de la Liga (2016), una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018), en la que fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final con HBC Nantes.

En otro tramo del diálogo, Diego Simonet se refirió a Japón, próximo rival de Los Gladiadores. "Japón es un equipo que juega muy ordenado, muy rápido en el contraataque, con muchos cruces, en defensa son también ordenados y tienen a Dagur Sigurdsson, un entrenador islandés que es muy bueno y conocido, que los hace jugar en su mejor nivel. Le empataron a Croacia y lograron muy buenos resultados en este mundial", aseveró.

Los Gladiadores, que arrastran dos puntos de la fase inicial, también tendrá como rivales en la Main Round, donde buscará clasificarse por primera vez a los cuartos de final, a Croacia (el sábado a las 14) y a Qatar (el lunes a las 14).

Para esta segunda rueda, Dinamarca contará con el arrastre de 4 puntos, Croacia lo hará con 3, Argentina y Qatar con 2, Japón con 1 y Bahrein sin unidades. Los dos primeros equipos avanzarán a los cuartos de final. "Ahora sabemos que es muy difícil meterse en cuartos. Habría que ganar los tres partidos que quedan con un rival más difícil que el otro pero obviamente vamos a intentarlo. Todo va a depender de como se vayan dando los resultados", manifestó.

"Si ganamos los tres, nos metemos, pero es complicado. Todo el equipo sueña con meterse en cuartos y vamos a hacer todo para lograrlo", finalizó Diego Simonet.