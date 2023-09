Los Pumas se miden con Chile en Lyon en el Mundial de Francia

• LEER MÁS: Nueva Zelanda se impuso con autoridad a Italia

Inglaterra, ya clasificado a cuartos de final, encabeza la Zona D con 14 unidades, seguido por Japón con 9, Samoa 5, Argentina 4 y Chile, sin unidades. Japón, último rival de la Argentina, superó a Samoa por 28-22, el jueves pasado, en partido válido por la cuarta fecha de la zona D del Mundial. Argentina debutó en el Mundial de Francia 2023 con una derrota frente a Inglaterra por (10-27); posteriormente derrotó a Samoa por (19-10) y mañana tendrá su tercer compromiso frente al conjunto trasandino.

rugby los pumas chile anuncio mundial lyon 2.jpg Los Pumas, en el captain's run previo al test con Chile por el Mundial de Francia. Prensa UAR.

Los Pumas, para acceder a los cuartos de final del Mundial de rugby derrotando a los seleccionados de Chile y Japón, no tendrán necesidad de obtener punto bonus ofensivo, que otorga un punto más en caso de marcar cuatro tries. El seleccionado argentino presentará once cambios con respecto al equipo titular que derrotó a Samoa por 19-10, el viernes pasado.

Es importante resaltar que habrá dos jugadores de la Unión Santafesina de Rugby en Lyon, el segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo será titular, mientras que el primera línea Mayco Vivas ocupará un lugar en el banco de los suplentes. A ello hay que sumarle que el capitán es el rosarino Jerónimo De la Fuente, formado en Duendes de Rosario. En el plantel chileno, uno de los entrenadores es el santafesino Nicolás Bruzzone, y el otro asistente es el ex Puma rosarino Federico Ninja Todeschini.

Los cuatro únicos que enfrentaron a Samoa son el pilar Eduardo Bello, el segunda línea Guido Petti y los terceras líneas Marcos Kremer y Juan Martín González. Entre los forwards, ingresarán el pilar Joel Sclavi, el hooker Agustín Creevy, el segunda línea Pedro Rubiolo y el tercera línea Facundo Isa.

rugby los pumas chile anuncio mundial lyon 3.jpg El rafaelino Pedro Rubiolo, el mendocino González y el cordobés Oviedo tras finalizar el Captains Run. Prensa UAR.

El medio apertura tucumano Sánchez, de 34 años, cumplirá su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, máximo goleador histórico al marcar 866 puntos. Además, le restan marcar 16 tantos para superar a Gonzalo Quesada como el máximo anotador de los Pumas en la historia de los Mundiales.

Sánchez señaló en rueda de prensa de cara al choque de con Los Cóndores que: “es un partido importantísimo para nosotros, para seguir creciendo en el Mundial y mantener la posibilidad de acceder a la fase siguiente”. “Chile es un equipo muy combativo, defiende bien, tratan de contraatacar, de jugar pelotas rápidas y nosotros intentaremos imponer nuestro juego desde el minuto uno”, agregó.

Alineaciones confirmadas

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika. Los suplentes serán:Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra, Santiago Videla e Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine. Los suplentes serán: Tomás Dussaillant, Salvador Lues, Esteban Inostroza, Augusto Sarmiento, Alfonso Escobar, Ignacio Silva, Nicolás Herreros y Francisco Urroz.

Referee: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gadner (Australia) y James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de Beaujoire (Nantes)

Hora de inicio: 10 (hora argentina)

TV: ESPN+ y Star+.