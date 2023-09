Nueva Zelanda se impuso con autoridad a Italia

Los All Blacks superaron por un amplio 97-17 a Italia, sumaron su segundo triunfo y se subieron al segundo puesto del Grupo A. El andar de Nueva Zelanda por la RWC 2023 se afianza. Una victoria por amplio margen frente a la Azzurra, gracias a la suma de 14 tries, los dejó cerca de confirmar la clasificación a cuartos de final.

Ocho minutos le tomó a los All Blacks romper el cero, cuando Will Jordan anotó el primer try del partido. Italia quiso mantenerse a tiro y unos instantes después sumó de a tres con un penal de Tommaso Allan, luego, no tuvo más que hacer.

Tres tries de Aaron Smith (se convirtió en el primer medio scrum neozelandés en marcar un hattrick en una RWC), dos de Ardie Savea y uno de Mark Tellea, le permitieron a los All Blacks alcanzar el punto bonus en solo 22 minutos de juego, y cerrar el primer tiempo con un dominio absoluto que se tradujo en un score de 49 a 3.

La conquista de Ange Capuozzo le dio un poco de aire a los europeos, aunque otra vez floreció el poderío de Nueva Zelanda para adueñarse del segundo tiempo. Fueron ocho los tries en esta etapa para los de negro, que nunca bajaron el ritmo, ni siquiera cuando movieron todo el banco de suplentes.

El camino de los All Blacks en esta fase de grupos llegará a su final el próximo jueves 5 de octubre, cuando enfrente a Uruguay en el OL Stadium de Lyon, mientras que Italia se medirá con Francia, en el mismo estadio, un día después.

Síntesis:

Nueva Zelanda 96- Italia 17

Nueva Zelanda: Ofa Tu'ungafasi, Codie Taylor, Nepo Laulala, Brodie Retallick, y Scott Barrett; Shannon Frizzel, Dalton Papali'i y Ardie Savea (capitán), Aaron Smith y Richie Mo'unga; Mark Telea, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Luego ingresaron: Cam Roigard, Tamaiti Williams, Tyrel Lomaxy, Dane Coles, Sam Cane, Anton Lienert-Brown y Damian McKenzie.

Italia: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera y Marco Riccioni, Dino Lamb y Federico Ruzza; Sebastian Negri,Michele Lamaro (capitán) y Lorenzo Cannone, Stephen Varney y Paolo Garbisi; Montanna Ioane, Luca Morisi, Juan Ignacio Brex, Ange Capuozzo y Tommaso Allan. Entrenador: Kieran Crowley. Luego ingresaron: Iván Nemer, Niccolo Cannone, Simone Ferrari, Martín Page-Relo, Manuel Zuliani, Marco Riccioni, Paolo Odogwu, Hame Faiva, Toa Halafihi y Simone Ferrari.

Primer tiempo: 6' Try de Will Jordan, convertido por Richie Mo'unga (NZ), 9' Penal de Tommaso Allan (I), 17', 19', 22', 27', 34' y 45' Tries de Aaron Smith -3-, Mark Telea y Ardie Savea -2-, convertidos por Richie Mo'unga (NZ)

Parcial: Nueva Zelanda 49-3 Italia

Segundo tiempo: 8' Try de Ange Capuozzo, convertido por Tommaso Allan (I), 10 y 56' Tries de Brodie Retallick y Dalton Papali'i, convertidos por Richie Mo'unga (NZ), 21' Try de Dane Coles (NZ), 27', 29', 32' y 35' Tries de Damian McKenzie, Will Jordan, Dane Coles, y Anton Lienert-Brown, convertidos por Damian McKenzie (NZ), 40' Try de Monty Ioane, convertido por Paolo Garbisi (I)

Cancha: OL Stadium, Lyon

Árbitro: Matthew Carley (RFU)

* Panorama Mundial de Rugby 4° fecha

* Miércoles 27 de septiembre

Uruguay 36- Namibia 26

* Jueves 28 de septiembre

Japón 28-Samoa 22

* Viernes 29 de septiembre

Nueva Zelanda 96- Italia 17

* Sábado 30 de septiembre

10, Argentina vs. Chile

12.45, Fiji vs. Georgia

16, Escocia vs. Rumania

* Domingo 1° de octubre

12.45, Australia vs. Portugal

16, Sudáfrica vs. Tonga

* Posiciones por grupo:

- Grupo A: Francia 13, Italia y Nueva Zelanda 10, Uruguay 5, Namibia 0.

- Grupo B: Irlanda 14, Sudáfrica 10, Escocia 5, Tonga y Rumania 0.

- Grupo C: Gales 14, Fiji y Australia 6, Georgia y Portugal 2.

- Grupo D: Inglaterra 14, Japón 9, Samoa 6, Argentina 4 y Chile 0.