Mundial 2026: la ilusión de la Selección es repetir lo de Qatar 2022

En Uruguay 1930, el primero de todos, el elenco nacional fue subcampeón en un final polémico ante el anfitrión. Se adjudicó el Grupo 1 con 6 puntos, Chile cosechó 4, Francia, 2 y México cerró sin unidades.

En el debut la albiceleste derrotó por 1 a 0 a los europeos, con gol de Luis Monti. En la segunda jornada goleó a México por 6 a 3, con conquistas de Guillermo Stábile (3), Adolfo Zumelzú (2) y Francisco Varallo, mientras que Maniel Rosas, en dos ocasiones, el primero de penal, y Roberto Gayón descontaron para los "Aztecas".

En el cierre de la zona superó por 3 a 1 a Chile, con goles de Stábile, en dos ocasiones, y Mario Evaristo, en tanto, Guillermo Subiabre descontó para los trasandinos.

En semifinales aplastó a los Estados Unidos, con gritos de Monti, Alejandro Scopelli, Stábile (2) y Carlos Peucelle (2), mientras que James "Jim" Brown descontó para los norteamericanos.

Y en la final, el elenco nacional derrotaba 2 a 1 a Uruguay al término del primer tiempo, con goles de Peucelle y Stábile, en tanto, Pablo Dorado había adelantado a los "charrúas".

Sin embargo, en el complemento, el local salió con todo y lo dio vuelta por 4 a 2 con las conquistas de José Pedro Cea, Victoriano Iriarte y Héctor "el Manco" Castro.

Cuando Argentina ganaba 2 a 1 Castro, quien aprovechó la permisividad y el favoritismo del árbitro belga Jean Langenus hacia los anfitriones, golpeó con el muñón de manera desleal al arquero argentino Juan Botasso y lo lesionó, pero como no había cambios tuvo que jugar dolorido.

El primer tiempo se jugó con un balón elegido por los argentinos y el segundo con una pelota elegida por los "Charrúas" en medio de un clima hostil de los locales hacia los albicelestes.

Italia 1934: eliminación rápida

La Selección argentina llegó a este mundial con un equipo amateur, debido a que la Liga Argentina de Football, en la que se encontraban los mejores jugadores nacionales, no estaba afiliada a la FIFA.

Además,se negaba a prestar a sus futbolistas por temor a que sus figuras principales, debido a su ascendencia italiana, finalmente se quedaran a jugar en el fútbol italiano y no regresen.

Como era por eliminación directa, el elenco albiceleste quedó afuera de la Copa tras caer derrotado por 3 a 2 ante Suecia.

Ernesto Belis y Alberto Galateo anotaron los goles del conjunto nacional, que siempre estuvo arriba en el marcador, mientras que Sven Joansson (2) y Knut Kroon convirtieron para los escandinavos.

Larga ausencia por cuestiones políticas

En el Mundial de Francia 1938, la Argentina se negó a participar porque la FIFA sometió a votación la sede de la Copa del mundo, cuando se entendía que al ser algo rotativo tenía que volver a Sudamérica, pero no fue así.

En solidaridad con el elenco albiceleste, varias selecciones de este lado del continente desistieron de asistir.

En 1950, la Argentina rechazó participar en Brasil, debido a diferencias existentes entre la AFA y la Confederación Brasileña de Deportes (CBD), las cuales nacieron en 1949 cuando Brasil organizó un Campeonato Sudamericano, al cual Argentina no se presentó, aduciendo razones de fuerza mayor.

En esa oportunidad, la AFA afrontaba el éxodo de sus principales jugadores a Colombia, por lo que la CBD les prohibió a los equipos brasileños disputar partidos contra los argentinos.

En Suiza 1954 seguía el conflicto gremial con los jugadores, por lo que la Selección decidió no jugar, misma determinación que adoptó en los Sudamericanos de 1949 y de 1953.

Suecia 1958: regreso y papelón

En el mundial de Suecia 1958 se concretó el regreso después de tres certámenes y se llegó como campeón del Sudamericano de 1957 con victoria sobre Brasil, lo que provocó una gran soberbia en el plantel.

Los jugadores argentinos arribaron sin conocer nada de los rivales, pensando que en este lado del continente se jugaba el mejor fútbol del mundo y la Copa era un trámite.

Además, hubo muchas desorganización dirigencial, con escasos amistosos preparatorios y con rivales de poco fuste.

Encima el plantel llevó un solo juego de camisetas y en el partido inaugural, luego de perder el sorteo por las casacas, debieron pedirle prestadas unas camisetas amarillas al club local, el IFK Malmö.

El resultado de todo esto fue fatal: despedida en la primera ronda con papelón incluido tras ser goleado por Checoslovaquia.

El elenco nacional integró el Grupo A y quedó último con 2 puntos, detrás de Alemania Federal (4), Irlanda del Norte (3) y los checos (3).

En el debut cayó con los teutones por 3 a 1, tras ponerse en ventaja con gol de Oreste Osmar Corbatta. Helmut Rahn (2) y Uwe Seeler lo dieron vuelta para los vencedores.

En la segunda jornada fue triunfo por 3 a 1 sobre Irlanda del Norte, con goles de Corbatta de penal, Norberto "Beto" Menéndez y Ludovico Avio, mientras que Peter James McParland había abierto el marcador para los británicos.

Y en el cierre la estrepitosa caída con los checos por 6 a 1, con goles de Milan Dvoák, Zdenk Zikán (2), Jií Feureisl y Václav Hovorka (2), mientras que Corbatta de penal descontó para el elenco nacional.

Chile 1962: desorganización y nueva eliminación

La AFA echó a Victorio Spinetto como entrenador y designador a Juan Carlos "Toto" Lorenzo que hacía 13 años que trabajaba en Europa.

Todo fue un caos, los jugadores no le entendían -algunos dijeron que las charlas las daba en italiano- y hasta cambió en muchas ocasiones la formación titular. El resultado: afuera en fase de grupos.

El conjunto albiceleste integró el Grupo 4 y quedó tercero y eliminado por diferencia de gol, ya que sumó 3 puntos (-1) al igual que Inglaterra (+1). Hungría fue el líder con 5 unidades y Bulgaria último con un solo punto.

En el debut derrotó por 1 a Bulgaria, con gol de Héctor Facundo. En la segunda fecha cayó por 3 a 1 frente a Inglaterra, con goles de Ronald Flowers de penal, Robert "Bobby" Charlton y James "Jimmy" Greaves, en tanto, José Sanfilippo descontó para los albicelestes, que en el cierre empataron 0 a 0 con Hungría.

Inglaterra 1966: escándalo con la Reina

La Selección argentina integró el Grupo 2 y lo pasó sin mayores sobresaltos como escolta de Alemania Federal por diferencia de gol, ya que ambos sumaron 5 puntos pero los europeos tuvieron +6 contra +3 de los albicelestes. España sumó 2 puntos y Suiza ninguno.

En el debut derrotó por 2 a 1 a España, con doblete de Luis Artime, mientras que Pirri había igualado de manera transitoria para los europeos.

En la segunda fecha empató con Alemania Federal 0 a 0 y en el cierre superó por 2 a 0 a Suiza, con tantos de Artime y Ermindo Onega.

En cuartos de final el rival fue Inglaterra, que se veía favorecido por los arbitrajes.

El argentino Antonio Rattín encaró al árbitro alemán Rudolf Kreitlein por una infracción sancionada en contra del elenco nacional y este lo expulsó.

"Es que me miró con mala intención por eso me di cuenta que me había insultado", dijo Kreitlein, quien no hablaba español y sólo se guió por la cara del "Rata".

Rattín se sentó sobre la alfombra roja de la Reina Isabel de Inglaterra, que se extendía desde la cancha al palco real y antes de retirarse tuvo tiempo de estrujar el banderín del córner, que tenía la bandera del Reino Unido, mientras lo despedían 70.000 ingleses al grito de "animals, animals", como habían empezado a llamar en ese país a los argentinos.

El encuentro lo ganó Inglaterra -luego sería el campeón del mundo- por 1 a 0, con gol de Geoffrey "Geoff" Hurst.

México 1970: el mayor papelón en la historia

La Selección argentina quedó afuera del Mundial de México 1970 tras no pasare las Eliminatorias. Esta fue las única vez que quedó afuera por cuestiones futbolísticas, ya que las anteriores fueron decisiones dirigenciales.

Tras las derrotas cosechadas en La Paz frente a Bolivia y en Lima con Perú, el elenco nacional estaba obligado a vencer a los peruanos en La Bombonera.

Sin embargo, fue empate 2 a 2, con una gran actuación de Oswaldo Ramírez en el conjunto incaico, tras marcar los dos goles.

Sobre el final le anularon bien un gol a la Argentina, que hubiera significado el 3-2 heroico.

Alemania 1974: volvió a un mundial, en medio de conflictos

El entrenador elegido en 1972 fue Enrique Sívori y las eliminatorias se superaron sin problemas, pero muchos dirigentes no querían al "Cabezón" por su fuerte carácter.

Fue así que en 1974, con pocos meses de preparación para el Mundial de Alemania 1974, Vladislao Cap fue el reemplazante, pero contó con dos técnicos más, José Varacka y Víctor Rodríguez, para conformar un trinomio.

La Argentina integró el Grupo 4 y con 3 puntos fue escolta de Polonia (6) y le arrebató el segundo lugar a Italia por diferencia de gol (+2 contra +1), mientras que Haití cerró sin unidades.

En el debut cayó por 3 a 2 frente a los polacos, con goles de Grzegorz Lato (2) y Andrzej Szarmach, mientras que Ramón Heredia y Carlos Babington descontaron para el conjunto nacional.

En la segunda jornada fue empate 1 a 1 con Italia: René Houseman abrió la cuenta para los Albicelestes, mientras que Robertto Perfumo, en contra de su valla, igualó para los "azzurros".

En el cierre fue goleada ante Haití por 4 a 1, con tantos de Héctor "Chirola" Yazalde (2), Houseman y Rubén Ayala, mientras que Emmanuel Sanon descontó para los centroamericanos.

En la segunda fase fue a parar al Grupo A junto a Países Bajos, que sumó 6 puntos, Brasil, que cosechó 4 y Alemania Democrática, que al igual que el elenco nacional sumó una sola unidad y quedó eliminada.

Con el conjunto "Naranja" cayó goleado por 4 a 0, con tantos de Johan Cruyff (2), Rudolf Krol y Johannes Rep, mientras que frente al equipo "Verdeamarelho" fue derrota por 2 a 1, con goles de Rivelino y Jairzinho, mientras que Miguel Brindisi había igualado de manera transitoria.

Argentina 1978: anfitriones y primer título mundial

En el mundial de 1978 la Argentina fue anfitriona en medio de la época más oscura que vivía el país con la Dictadura Cívico-Militar.

De la mano de César Luis Menotti, la Selección fue a parar al Grupo 1 y terminó segundo con 4 puntos, detrás de Italia (6) y por delante de Francia (2) y Hungría (0).

En el debut superó por 2 a 1 a los húngaros, con goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni, en tanto, Karoly Csapo había abierto el marcador para los europeos.

En la segunda jornada le ganó por 2 a 1 a Francia, con tantos de Daniel Passarella de penal y Luque, mientras que Michel Platini había igualado de manera transitoria para los "Galos".

En el cierre, para definir al líder el grupo, cayó por 1 a 0 frente a Italia, con una conquista de Roberto Bettega.

En la segunda fase le tocó la Zona B y quedó puntera con 5 unidades, mientras que Brasil también sumó 5, pero quedó con peor diferencia de gol (+8 y +5). Polonia quedó tercera con 2 y Perú sin unidades.

Derrotó 2 a 0 al elenco europeo con doblete de Mario Kempes, luego fue empate 0 a 0 con los brasileños y en el último partido necesitaba ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar a la final del Mundial y le ganó por 6 a 0 a Perú por intermedio de Kempes (2), Alberto Tarantini, Luque (2) y René Houseman.

En la final fue triunfo y Copa del mundo tras derrotar en tiempo suplementario por 3 a 1 a Países Bajos, con dos goles de Kempes y el restante de Bertoni, mientras que Dirk Nanninga había empatado en forma transitoria para los "Naranjas".

España 1982: defensa del título accidentada y despedida

El mundial de España contó con la continuidad de Menotti como entrenador y el debut en la Copa de un joven Diego Maradona, aunque no fue como se pensaba.

Terminó segunda con 4 puntos en el Grupo 3, que compartió junto a Bélgica, que terminó primera con 5 puntos, Hungría, que fue tercera con 3, y El Salvador, que cerró sin unidades.

En el debut cayó de manera inesperada por 1 a 0 frente a los belgas, con gol de Erwin Vandenbergh, y en la segunda fecha superó por 4 a 1 a los húngaros, con tantos de Bertoni, Maradona (2) y Osvaldo Ardiles, mientras que Gábor Pölöskei descontó para los perdedores.

En el cierre superó por 2 a 0 a el Salvador, con las conquistas de Passarella de penal y Bertoni.

Luego, en la segunda fase fue al Grupo C, donde Italia fue líder con 4 puntos -después se consagraría campeón-, y Brasil, segunda con 2, mientras que los albicelestes no cosecharon unidades.

Primero fue derrota con los "Azzurros" por 2 a 1, con goles de Marco Tardelli y Antonio Cabrini, mientras que Passarella descontó para el elenco nacional.

Y luego fue caída por 3 a 1 ante Brasil, que se impuso con goles de Zico, Serginho y Júnior, en tanto, Ramón Díaz anotó la conquista del honor para la Selección.

Maradona, que cuatro años después se tomaría más que una revancha, se fue expulsado por una infracción contra Batista.

México 1986: la gloria de la mano de Diego

En el Mundial de México 1986 Maradona se recibió de máximo ídolo, con una mas que destacada labor en este certamen, en el que incluyó el gol con la mano, inmortalizado como "La Mano de Dios" y la mejor conquista en toda la historia de las Copas del mundo tras "apilar" a varios jugadores ingleses.

Con Diego imparable dentro de la cancha y con Carlos Bilardo fueras de ella, la Selección argentina se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia.

El elenco nacional fue líder del Grupo A con 5 puntos, seguido de Italia, con 4, luego Bulgaria con 2 y Corea del sur, con 1.

En el debut venció por 3 a 1 a los asiáticos, con goles de Jorge Valdano (2) y Oscar Ruggeri, mientras que Chang-Seon Park descontó para los perdedores.

En la segunda fecha, empató 1 a 1 con Italia, que ganaba con gol de Alessandro Altobelli de penal y luego igualó Maradona.

En el cierre la Argentina superó por 2 a 0 a Bulgaria, con tantos de Valdano y Jorge Burruchaga.

En octavos de final le ganó por 1 a 0 el clásico rioplatense a Uruguay, con gol de Pedro Pablo Pasculli, mientras que en cuartos de final llegó la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, con el ya famoso doblete de Maradona, entre "la Mano de Dios" y el mejor gol en la historia de los Mundiales. Gary Lineker descontó para los británicos.

En semifinales, otro doblete de Maradona le dio el triunfo al elenco nacional por 2 a 0 sobre Bélgica.

Y ya en la final fue victoria por 3 a 2 sobre Alemania Federal, con goles de José Luis Brown, Valdano y Burruchaga, mientras que Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler marcaron para los teutones.

Italia 1990: Héroes igual

La Selección llegaba diezmada, con Maradona entre algodones a raíz de la inflamación del tobillo y con un plantel que tenía algunos jugadores cuestionados, debido a que entendían que Bilardo debió haber llevado a otros futbolistas que pasaban un gran momento.

La fractura del arquero Nery Pumpido en la segunda fecha ante Unión Soviética permitió el ingreso de Sergio Goycochea, clave en dos definiciones por penales para dejar a la Argentina en una nueva final mundialista, que no se ganó porque Alemania fue superior, pero también porque contó con la ayuda de un polémico arbitraje del uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal.

El elenco nacional integró el Grupo B y quedó como uno de los mejores terceros, con 3 puntos, detrás de un desconocido y sorpresivo Camerún (4) y Rumania (3) -los europeos tenían 4 goles a favor y 3 en contra contra 3 y 2 de los albicelestes. Unión Soviética cerró con 2 unidades.

En el debut cayó de manera inesperada por 1 a 0 frente a los africanos, que mostraron más que un juego violento, con dos expulsados (André Kana-Biyik y Benjamin Massing). El gol lo anotó François Omam-Biyik.

En la segunda jornada derrotó por 2 a 0 a Unión Soviética, con tantos de Pedro Troglio y Burruchaga, mientras que en el cierre fue 1 a 1 con Rumania, con las conquistas de Pedro Monzón para los sudamericanos y de Gavril Balint para los europeos.

En octavos de final llegó Brasil en un partido increíble porque la "Canarinha" fue ampliamente superior, reventó vario tiros en los palos y en el travesaño, pero Maradona frotó la lámpara, aún con el tobillo que estaba más inflamado que una papa armó una gran jugada y dejó solo a Claudio Caniggia que marcó el gol con el que el equipo de Bilardo se impuso por 1 a 0.

En cuartos de final llegó Yugoslavia y fue 0 a 0, pero Goycochea se convirtió en héroe en los penales y con dos atajadas le dio el pase a las semifinales, justo cuando le habían atajado el penal a Diego.

Para la Argentina convirtieron José Tiburcio Serrizuela, Buruchaga y Gustavo Dezotti, mientras que el arquero Tomislav Ivkovi se lo atajó a Maradona y Troglio estrelló el suyo en el palo.

Para Yugoslavia marcaron Robert Prosineki y Dejan Savievi, en tanto, Dragan Stojkovi estrelló su disparo en el travesaño y Goycochea desvió los remates de Dragoljub Brnovi y Faruk Hadibegi.

En semifinales llegó Italia, el anfitrión y máximo candidato al título, ya que venía de ganar todos sus partidos, con 6 goles a favor y ninguno en contra.

Pero otra vez Caniggia, Maradona y "San Goyco" en los penales dijeron presentes y el elenco nacional avanzó a una nueva final tras imponerse por 4 a 3.

L os "Azzurros" ganaban con gol de Salvatore Schillaci, pero la Argentina lo igualó con un cabezazo del "Pájaro" Caniggia.

Serrizuela. Burruchaga, Julio Olarticoechea y Maradona anotaron desde los doce pasos para la Albiceleste, mientras que para Italia marcaron Franco Baresi, Roberto Baggio y Luigi De Agostini.

Goycochea desvió los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena y depositó a la Selección en el partido final.

Argentina llegó en malas condiciones al choque con Alemania, ya que a los lesionados se sumaron la expulsión en semifinales de Ricardo Giusti, fundamental en el mediocampo, y la suspensión de Caniggia, el goleador nacional, por acumulación de amarillas.

Así y todo, el elenco nacional aguantó a los teutones, pero un penal más que polémico sancionado por Codesal por infracción de Roberto Sensini sobre Völler dejó al conjunto albiceleste con las manos vacías.

Estados Unidos 1994: dóping y adiós de Maradona

La Selección, de la mano de Alfio Basile en el banco de suplentes, llegaba tras clasificar en el repechaje con Australia, en una dura serie, luego de la goleada que Colombia le propinó por 5 a 0 en el estadio Monumental.

Esa derrota provocó que Maradona acelerara su puesta a punto y volviera al elenco nacional.

Sin embargo, dio positivo por efedrina un control antidóping, quedó marginado del Mundial y eso golpeó anímicamente a un plantel, que con lo que había mostrado en los dos encuentros iniciales se perfilaba como uno de los candidatos junto a Brasil y Alemania.

La Selección integró el Grupo D y clasificó como mejor tercera por diferencia de gol (+3), detrás de Nigeria (+4) y Bulgaria (+3), ya que todos lograron 6 puntos -cada triunfo empezó a computarse con 3 puntos-, mientras que Grecia cerró sin unidades.

En el debut fue goleada por 4 a 0 frente a los griegos, con tres tantos de Gabriel Batistuta, el tercero de penal, y uno de Maradona.

En la segunda fecha fue triunfo sobre Nigeria por 2 a 1, con un doblete de Caniggia, tras arrancar en desventaja por una conquista de Samson Siasia.

En el cierre, ya golpeado el plantel por el dóping de Diego, cayó por 2 a 0 frente a Bulgaria, con tantos de Hristo Stoichkov y Nasko Sirakov.

En octavos de final fue un equipo sin alma y cayó por 3 a 2 frente a Rumania, con goles de Ilie Dumistrescu, en dos ocasiones, y Gheorghe Hagi, mientras que Batistuta de penal y Abel Balbo descontaron para la Argentina.

Francia 1998: cabezazo de Ortega, expulsión y eliminación

El elenco nacional tenía todo servido para someter a Países Bajos en cuartos de final, pero una reacción de Ariel Ortega, su expulsión y un gol inmediato dejaron al equipo de Daniel Passarella eliminado.

La Selección fue a parar al Grupo H y terminó puntera con 9 unidades -desde aquí solo clasificaban dos por zona al ampliarse de 24 a 32 los participantes- por delante de Croacia (6), Jamaica (3) y Japón (0).

Los triunfos fueron por 1 a 0 ante Japón (Batistuta), 5 a 0 a Jamaica (tres gritos de Batistuta, el último de penal, y dos de Ortega) y 1 a 0 a Croacia (Mauricio Pineda).

En octavos de final eliminó a Inglaterra en la definición por penales por 4 a 3, tras igualar el partido 2-2. Batistuta de penal y Javier Zanetti marcaron para el equipo albiceleste, mientras que Alan Shearer de penal y Michael Owen anotaron para los británicos.

Para el elenco nacional convirtieron Sergio Berti, Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo y Roberto Ayala, mientras que David Seaman desvió el disparo de Hernán Crespo.

Para Inglaterra marcaron Shearer, Paul Merson y Owen, en tanto, Carlos Roa desvió los remates de Paul Ince y David Batty.

En cuartos de final perdió por 2 a 1 frente a Países Bajos, en un partido extrañamente cambiante, ya que lo tuvo la Argentina en un momento pero después fue de los "Naranjas".

Patrick Kluivert abrió la cuenta para los europeos y Claudio "el Piojo" López igualó para los albicelestes, que a 15 minutos del final se benefició con la expulsión de Arthur Numan.

Sin embargo, a los 43 minutos del complemento se vivió un momento fatídico, porque Ortega reaccionó con un cabezazo en la cara del arquero Edwin Van der Sar, quien lo había provocado al "Burrito" y al mismo tiempo exageró el golpe recibido, y se fue expulsado.

Enseguida Dennis Bergkamp bajó en al área argentina un pelotazo largo, hizo seguir de largo a Ayala y marcó el 2 a 1 final para Países Bajos.

Corea del Sur - Japón 2002: de candidata a frustración

La Argentina de Marcelo Bielsa llegaba como máxima candidata al título, ya que había ganado de punta a punta las Eliminatorias y le había ganado algunos amistosos a las potencias europeas.

Sin embargo, su juego se basaba en Verón y la "Brujita" llegó con dolencias al Mundial de Corea del Sur - Japón 2002, lo sintió en su físico y no hubo plan B.

El resultado fue el peor de todos: eliminado en primera ronda en un papelón comparado con el de Suecia 1958. Integró el Grupo F y cosechó 4 puntos contra 5 de Suecia e Inglaterra y 0 de Nigeria.

En el debut fue triunfo por 1 a 0 sobre los africanos con gol de Batistuta, mientras que en la segunda fecha cayó por el mismo marcador frente a los británicos con gol de David Beckham de penal.

En el cierre tenía que ganarle a Suecia para pasar a octavos de final, pero apenas pudo empatar 1 a 1 sobre el final con gol de Crespo, ya que los escandinavos se imponían con una conquista de Anders Svensson de tiro libre

Alemania 2006: el debut de Messi y la “bestia negra”

La Selección tuvo como entrenador a José Pekerman, tras la impensada renuncia de Bielsa tras la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En ese certamen se produjo el debut de Lionel Messi, pero Pekerman lo llevó de a poco y ni siquiera lo puso en el accidentado partido de cuartos de final con Alemania, en el que el equipo nacional fue eliminado en los penales.

Integró el Grupo C y quedó como líder con 7 puntos (+7), por delante de Países Bajos, que también sumó 7 (+2), Costa de Marfil (3) y Serbia y Montenegro (0).

El debut fue triunfo frente a los africanos por 2 a 1, con goles de Crespo y Javier Saviola, mientras que Didier Drogba descontó para el perdedor.

En la segunda fecha fue goleada por 6 a 0 frente a Serbia y Montenegro, con tantos de Maximiliano Rodríguez (2), Esteban Cambiasso, Crespo, Carlos Tevez y Messi, y en el cierre fue empate 0 a 0 con Países Bajos.

En octavos de final derrotó por 2 a 1 a México, con una espectacular volea de Maxi Rodríguez en tiempo suplementario.

Rafael Márquez había abierto el marcador para los "Aztecas" y Crespo había convertido el 1 a 1 parcial.

En cuartos de final Argentina le ganaba por 1 a 0 a Alemania, el dueño de casa, con gol de Roberto Ayala de cabeza, pero la lesión del arquero Roberto Abbondanzieri, tras un choque en un tiro de esquina provocó que los locales igualaran por la misma vía de la mano de Mirosaw Klose cuando Leonardo Franco ya estaba en el arco.

En los penales fue victoria para los teutones por 4 a 2, luego de que Jens Lehmann desviara los remates de Cambiasso y Ayala.

Para Alemania convirtieron Oliver Neuville, Michael Ballack, Lukas Podolski y Tim Borowski, mientras que para la Argentina anotaron Julio Cruz y Maxi Rodríguez.

Sudáfrica 2010: Maradona DT y otra vez Alemania de verdugo

La Argentina contó con Diego Maradona como entrenador en unas eliminatorias complicadas, que incluyó la renuncia de Alfio Basile y una clasificación en el final en tierras uruguayas.

En Sudáfrica 2010 otra vez Alemania fue el verdugo en cuartos de final con una aplastante goleada.

El elenco nacional integró el Grupo B y fue líder con 9 puntos, por delante de Corea del Sur (4), Grecia (3) y Nigeria (1).

En el debut derrotó por 1 a 0 a los africanos con gol de Gabriel Heinze, en la segunda fecha goleó por 4 a 1 a los asiáticos, con tantos de Park Chu-young en contra y tripleta de Gonzalo Higuain, mientras que Lee Chung-yong descontó para el perdedor.

En el cierre venció por 2 a 0 a Grecia, con los gritos de Martín Demichelis y Martín Palermo.

En octavos de final volvió a vencer a México, esta vez por 3 a 1, con goles de Carlos Tevez (2) e Higuain, en tanto, Javier "Chicharito" Hernández descontó para los "Aztecas".

En cuartos de final cayó goleada sin atenuantes por 4 a 0 frente a Alemania con las conquistas de Thomas Müller, Klose (2) y Arne Friedrich.

Brasil 2014: una nueva final y derrota ante Alemania

Alejandro Sabella fue el entrenador en el Mundial Brasil 2014, tras la renuncia de Sergio Batista en 2011 luego de la eliminación en la Copa América que el país organizó.

"Pachorra" conformó un gran equipo, pero otra vez se cruzó Alemania en otra final polémica, tras un penal no cobrado por infracción del arquero Manuel Neuer sobre Higuain, y fue derrota por 1 a 0, en una nueva frustración para el capitán Messi.

Integró el Grupo D y fue puntera con 9 unidades, superando a Nigeria (4), Bosnia-Herzegovina (3) e Irán.

En el debut superó por 2 a 1 a los balcánicos, con goles de Sead Kolašinac en contra de su valla y Messi, mientras que Vedad Ibiševi descontó para el perdedor.

En la segunda fecha le ganó de manera agónica por 1 a 0 a Irán, con un golazo de Messi en tiempo de descuento, y en el cierre fue victoria por 3 a 2 sobre Nigeria, con doblete de "La Pulga" y uno de Marcos Rojo. Ahmed Musa marcó los dos tantos de los africanos.

En octavos de final venció en tiempo suplementario por 1 a 0 a Suiza, con gol de Ángel Di María cuando se terminaba el alargue, mientras que en cuartos fue victoria por el mismo marcados sobre Bélgica, con una conquista de Higuain.

En semifinales se tomó revancha y eliminó por penales 4 a 2 a Países Bajos, tras igualar 0 a 0 los 120 minutos de partido. Sergio "Chiquito" Romero fue el héroe al atajar los disparos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder.

Para la Selección convirtieron Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez, mientras que para los "Naranjas" anotaron Arjen Robben y Dirk Kuyt.

En la final cayó por 1 a 0 frente a Alemania, con gol de Mario Götze en tiempo suplementario.

Rusia 2018: caos total

Tras Brasil 2014 se fue Sabella y llegó Gerardo Martino como DT, pero las derrotas frente a Chile en las finales las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América provocaron su renuncia y lo sustituyó Edgardo Bauza.

Sin embargo, el "Patón" también se fue durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, en medio de un más que flojo desempeño del equipo.

Llegó Jorge Sampaoli, un técnico que todos pedían a gritos y la clasificación a la Copa fue agónica, con un impensado triunfo por 3 a 1 en la altura de Quito frente a Ecuador, con tres goles de Messi, tras arrancar en desventaja.

Pero el Mundial fue un desastre: el equipo no tenía rumbo, los jugadores estaban enfrentados con el entrenador y el único al que le hacían caso era a un tal Lionel Scaloni, puesto por la AFA para colaborar con Sampaoli. El resultado final se veía venir y fue despedida en octavos de final ante Francia.

La Selección integró el Grupo D y terminó como escolta de Croacia (9 puntos) con 4 unidades, mientras que Nigeria sumó 3 y la debutante Islandia 1.

En el debut igualó de manera impensada 1 a 1 con los nórdicos, con gol de Agüero, mientras que Alfreð Finnbogason convirtió para los europeos, en una jornada en la que el arquero Hannes Þór Halldórsson le desvió un penal a Messi cuando ya estaban 1-1.

En la segunda fecha fue derrota por 3 a 0 con Craocia y allí se desató la debacle. Ante Rebi, tras un error del arquero Wilfredo Caballero, Luka Modri e Ivan Rakiti anotaron los tantos de los balcánicos, que en esa Copa fueron subcampeones.

En el cierre,la Argentina tenía que vencer a Nigeria para pasar y así lo hizo por 2 a 1, con goles de Messi y Rojo, a cuatro minutos del final, mientras que Victor Moses de penal había igualado de manera transitoria para los africanos.

En los octavos de final, la Selección quedó elimina tras caer por 4 a 3 frente a Francia, que luego se coronaría campeón del Mundo.

Antoine Griezmann de penal, Benjamin Pavard y Kylian Mbappé, en dos ocasiones, marcaron para los galos, mientras que Di María, Gabriel Mercado y Agüero en el final, descontaron para los albicelestes.

Qatar 2022: "la Scaloneta" y la gloria eterna

En el Mundial de Qatar 2022 se ratificó con éxito el proceso que inició primero de manera interina y luego en forma oficial Scaloni.

Campeón de la Copa América en Brasil 2021, luego de 28 años, y título en la "Finalíssima" con Italia metían como candidato al elenco nacional.

La derrota por 2-1 más que inesperada en el debut con Arabia Saudita complicó los planes, pero allí salió el temple de este plantel para volver a ganar la Copa del Mundo, tras 36 años, y darle a Messi la gloria que le faltaba y que tanto buscó para entrar en el "olimpo" de los grandes de la historia.

La "Scaloneta" terminó primera en el Grupo C, con 6 puntos, mientras que Polonia fue segunda por diferencia de gol, con 4 (0), México tercera con 4 (-1) y Arabia Saudita cuarta con 3.

La Selección cayó de manera sorpresiva por 2 a 1 en el debut frente a los árabes, con gol de Messi de penal, en tanto, Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari lo dieron vuelta para los asiáticos.

En la segunda fecha, obligada a ganar, superó por 2 a 0 a México con las conquistas de Messi y Enzo Fernández, mientras que en el cierre goleó por 2 a 0 a Polonia de la mano de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

En octavos de final le ganó por 2 a 1 a Australia, con goles de Messi y Julián Álvarez, mientras que Enzo Fernández en contra de su valla descontó para los oceánicos.

En cuartos de final, en lo que fue una verdadera batalla, fue triunfo sobre Países Bajos por 4 a 3 en los penales, tras igualar 2-2.

Nahuel Molina y Messi de penal pusieron en ventaja a la Argentina, pero los "Naranjas" lo empataron con dos tantos de Wout Weghorst, el último tras 10 minutos de adicionado que dio el árbitro español Antonio Mateu Lahoz.

En los remates desde los doce pasos apareció la figura agigantada de Emiliano "Dibu" Martínez que le atajó los dos remates iniciales a Virgil Van Dijk y Steven Berghuis.

Para la Argentina convirtieron Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, mientras que Enzo Fernández desvió el suyo. Para Países Bajos anotaron Teun Koopmeiners, Weghorst y Luuk de Jong.

En semifinales, el equipo nacional se tomó revancha de la goleada sufrida en Rusia 2018 y venció por 3 a 0 a Croacia, con tantos de Messi de penal y doblete de Julián Álvarez.

Y en la final más emocionante en la historia de los mundiales fue 4 a 2 en los penales, con otra majestuosa actuación del "Dibu" Martínez, quien no sólo desvió dos remates desde los doce pasos, sino que evitó la derrota al taparle terrible remate a quemarropa a Randal Kolo Muani, cuando ya finalizaba el segundo tiempo suplementario y el encuentro estaba 3 a 3.

Messi en dos ocasiones, el primero de penal, y Di María convirtieron los goles albicelestes, mientras que Mbappé marcó las tres conquistas del elenco galo.

En la definición por penales anotaron para la "Scaloneta" Messi, Paulo Dybala, Paredes y Montiel, quien desató la alegría contenida durante mucho tiempo de millones de argentinos y fanáticos de todo el mundo para volver a festejar un título mundial.

Para Francia convirtieron Mbappé y Kolo Muani, mientras que "Dibu" Martínez rechazó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió su disparo.