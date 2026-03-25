Cómo les fue a las selecciones sudamericanas en cada repechaje al Mundial

Este jueves, la selección de Bolivia se enfrentará a Surinam por las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La selección de Bolivia se enfrentará este jueves a su par de Surinam, en un encuentro correspondiente a las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El partido se llevará a cabo a partir de las 19 (hora de Argentina) en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey y se podrá ver a través de DSports . El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani .

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.

El historial de repechajes para la Conmebol comenzó en el Mundial de Chile 1962, cuando Paraguay cayó ante México tras perder 1 a 0 como visitante e igualar sin goles como local en lo que fue, hasta el momento, el único encuentro de esta instancia en disputarse entre un equipo de Conmebol y otro de Concacaf.

Luego, en el Mundial de Alemania 1974, Chile protagonizó el denominado “partido fantasma” ante la Unión Soviética, que no se presentó en Santiago en rechazo a la situación política del país. La FIFA mantuvo la sede y el conjunto chileno avanzó por abandono con un global de 2-0.

En la clasificación a la Copa Mundial de Argentina 1978, Bolivia fue superada ampliamente por Hungría con un global de 9 a 2, después de perder por 6 a 0 en Europa y 3 a 2 como local.

Más tarde, Colombia logró su lugar en el Mundial de Italia 1990 tras imponerse 1 a 0 a Israel en Barranquilla y sostener la ventaja con un empate sin goles como visitante.

La Argentina, por la ventana en el Repechaje al Mundial 1994

La única participación de la Selección argentina en esta instancia se dio rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Tras la dura caída ante Colombia en el Monumental, el equipo dirigido por Alfio Basile enfrentó a Australia y logró la clasificación con un global de 2-1, impulsado por el regreso de Diego Armando Maradona y los goles de Abel Balbo y Gabriel Batistuta.

Desde el Mundial de Corea-Japón 2002, Uruguay se convirtió en el seleccionado sudamericano con más presencias en repechajes. En esa edición superó a Australia, rival que luego se tomó revancha en la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 al eliminar a la “Celeste” por penales.

Posteriormente, Uruguay volvió a imponerse en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010 frente a Costa Rica, con un recordado gol de Sebastián Abreu, y selló su última clasificación en repechaje rumbo a Brasil 2014 tras golear a Jordania por 5 a 0 en la ida.

En la edición de Rusia 2018, Perú también accedió por esta vía al imponerse a Nueva Zelanda con un global de 2 a 0. Luego integró un grupo exigente junto a Francia, Dinamarca y Australia, donde no logró avanzar de fase.

Finalmente, para Qatar 2022, otra vez Perú tuvo la mala suerte de volver a disputarlo y esta vez con desgracia, ya que cayó por penales 5 a 4, con el recordado arquero bailarín Andrew Redmayne y el tiro fallado por Luis Advíncula, tras empatar 0 a 0 en Doha.