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Panichelli, tras quedarse afuera del Mundial: "Uno de los momentos más duros de mi vida"

El delantero Joaquín Panichelli expresó su angustia tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo deja fuera del Mundial 2026

27 de marzo 2026 · 16:30hs
Panichelli, tras quedarse afuera del Mundial: Uno de los momentos más duros de mi vida

El delantero Joaquín Panichelli expresó su angustia tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo deja fuera del Mundial 2026 y publicó un fuerte descargo en redes sociales.

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, escribió el delantero de 23 años, que atraviesa su mejor temporada en el Racing de Estrasburgo y en la Ligue 1. La lesión se produjo durante un entrenamiento con la Selección Argentina y lo marginó de la lista definitiva.

• LEER MÁS: Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

En su mensaje, Panichelli cuestionó el concepto de justicia en el deporte. “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, sostuvo.

El atacante también marcó su forma de afrontar el golpe. “Siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”, afirmó, y reforzó su postura sobre el esfuerzo: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice”.

Por último, cerró con un mensaje breve tras la repercusión: “Gracias por todas las muestras de cariño”.

El mensaje de Joaquín Panichelli tras quedarse sin Mundial

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Mundial Joaquín Panichelli Selección Argentina
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