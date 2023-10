Después de mucho martillar a una sólida defensa charrúa que dejaba el alma y el corazón en cada tackle, aparecieron los destellos de jerarquía de los All Blacks con tries de McKenzie, Mo’unga, Jordan y Roigard para dejar un parcial de 26 a 0 al cabo de la etapa inicial alcanzando el punto bonus.

El segundo tiempo evidenció que los dos equipos sintieron el desgaste realizado en los primeros 40 minutos, aunque los dirigidos por Ian Foster aprovecharon su momento logrando esa inercia para sellar un marcador final de 73 a 0 a pesar del coraje y la garra del equipo de Esteban Meneses.

De esta manera, Nueva Zelanda tiene 15 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A y espera en cuartos de final por un rival que saldrá del Grupo B cuando todavía restan jugar Francia e Italia para definir el primero y el segundo del grupo. Por su parte, Uruguay realizó una decorosa campaña y ya piensa en las eliminatorias para la RWC 2027 a disputarse en Australia.

rugby mundial nueva zelanda uruguay 2.jpg Para los hombres de negro significó la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Francia. Gentileza World Rugby

Atractivo duelo en Lyon

En la jornada de este viernes 6 de octubre a partir de las 16, en el OL Stadium de Lyon, el seleccionado de Francia se medirá con Italia por la quinta jornada de la Copa del Mundo con el arbitraje de Karl Dickson de la RFU, y la asistencia de Luke Pearce (RFU) y Craig Evans (WRU). El entrenador Fabien Galthié ha realizado sólo dos cambios en su XV titular respecto al equipo que derrotó a Namibia el último partido, con Grégory Aldritt regresando a la tercera línea y Maxime Lucu reemplazando al lesionado Antoine Dupont como medio scrum.

El XV de Francia será el siguiente: Cyril Baille, Peato Mauvaka, Uini Atonio, Cameron Woki, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Charles Ollivon (c), Gregory Alldritt, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Jonathan Danty, Gael Fickou, Damian Penaud y Thomas Ramos.

Por su parte, en Italia, el entrenador Kieran Crowley ha realizado cinco modificaciones y tres cambios de posición en su XV titular respecto del equipo que perdió 96-17 el último partido ante Nueva Zelanda. Jugará ante los anfitriones con: Simone Ferrari, Hame Faiva, Pietro Ceccarelli, Niccolo Cannone, Federico Ruzza, Sebastian Negri, Michele Lamaro (c), Lorenzo Cannone, Stephen Varney, Tommaso Allan, Montanna Ioane, Paolo Garbisi, Juan Ignacio Brex, Pierre Bruno y Ange Capuozzo.

Síntesis:

Nueva Zelanda 73- Uruguay 0

Nueva Zelanda: Ofa Tu'ungafasi, Codie Taylor, Tyrel Lomax, Samuel Whitelock, Tupou Vaa'i, Shannon Frizzel, Same Cane (C), Luke Jacobson, Cam Roigard y Richie Mo'unga; Leicester Fainga'anuku, Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Will Jordan y Damian McKenzie. Entrenador: Ian Foster. Luego ingresaron: Samisoni Taukei'aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Scott Barrett, Ethan Blackadder, Finlay Christie, Beauden Barrett y Caleb Clarke.

Uruguay: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Diego Arbelo, Ignacio Dotti, Manuel Leindekar, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Santiago Arata y Felipe Etcheverry, Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca (C), Tomás Inciarte, Gastón Mieres y Rodrigo Silva. Entrenador: Esteban Meneses. Luego ingresaron: Guillermo Pujadas, Matías Benítez, Ignacio Peculo, Juan Manuel Rodríguez, Santiago Civetta, Agustín Ormaechea, Felipe Berchesi, Juan Manuel Alonso.

Primer tiempo: 20, 25 y 33’, Goles de Mo’unga por Tries de McKenzie, de él mismo y Jordan (N), y 38’, Try de Roigard (NZ).

Parcial: Nueva Zelanda 26 – Uruguay 0.

Segundo tiempo: 5’, Try de Newell (NZ); 9 y 13’, Goles de Mo’unga por Tries de Fainga’anuku y McKenzie (NZ); 25 y 29', Goles de McKenzie por Tries de Jordan y Fainga'anuku (NZ), y 34 y 37', Goles de B. Barrett por Tries de Williams y Fainga'anuku (NZ).

Estadio: OL Stadium, Lyon.

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).

* Panorama Mundial de Francia 5° fecha

* Jueves 5 de octubre

Nueva Zelanda 73- Uruguay 0

* Viernes 6 de octubre

16, Francia vs. Italia

* Sábado 7 de octubre

10, Gales vs. Georgia

12.45, Inglaterra vs. Samoa

16, Irlanda vs. Escocia

* Domingo 8 de octubre

8, Japón vs. Argentina

12.45, Tonga vs. Rumania

17, Fiji vs. Portugal

* Posiciones por grupo:

- Grupo A: Nueva Zelanda 15, Francia 13, Italia 10, Uruguay 5, Namibia 0.

- Grupo B: Sudáfrica 15, Irlanda 14, Escocia 10, Tonga y Rumania 0.

- Grupo C: Gales 14, Australia 11, Fiji 10, Georgia 3 y Portugal 2.

- Grupo D: Inglaterra 14, Argentina y Japón 9, Samoa 6 y Chile 0.