Rugby: Un aporte clave en el deporte actual es la nutrición

El deporte en general, en este caso el rugby, requiere cada vez más del aporte de profesionales de la salud. Es cada vez más habitual la presencia de los nutricionistas sobre todo en el deporte invididual, pero en Santa Fe, se hizo punta en su incorporación a disciplinas grupales.

Concretamente el rugby ha dado un paso importante en la convocatoria a Mercedes Dumont como nutricionista de sus seleccionados. Su aporte resulta clave y la dirigencia ha entenido su valor, ya que los resultados están a la vista y han sido de marcada utilidad. Se ha ganado el respeto de la gente del rugby, en un deporte que no es fácil que las puertas se abran por completo.

"Tengo una frase que siempre me acompañó y que dice ´sigue tus sueños, ellos están sólo para vos´ y bueno, siempre fue mi pasión el deporte. Me interesó estudiar la nutrición aplicada al deporte, por fuera de la Universidad, y tuve como referente a Francis Holway. Comencé las certificaciones Isak, que evalúa la composición corporal, y acredita a todas las personas para que midan de la misma manera" arrancó señalando Mercedes Dumont a UNO Santa Fe.

La nutricionista santafesina destacó que "Con ello se pueden lograr perfiles antropométricos en diferentes deportes y disciplinas, y luego en base a eso trabajar con deportistas, y compararlos con referencia. En mi profesión, el estudio, el crecimiento, y las investigaciones, son permanentes. Hay que estar actualizado y aprender todos los días, sobre todo encima de los deportistas".

Mechi, como se la conoce en el ámbito del deporte, la cual es una excelente profesional, resaltó que "En mi consultorio recibo muchos deportistas de diferentes disciplinas, ya sea rugby, fútbol ciclismo, y triatlón, entre otros. Entonces vienen y se arman los planes de nutrición, hidratación y suplementación. También me desempeño en la Unión Santafesina de Rugby desde hace varios años, y también brindo capacitaciones y cursos en diversos estamentos, tanto a colegas como aquellos que están ingrensando en la actividad".

2232020 f2 mechi dumont nutri seleccionados usr.jpg La nutricionista integra el staff de los diferentes seleccionados de la USR. UNO Santa Fe

En el deporte de la ovalada

"En el rugby arranqué en 2007, primero con una propuesta que fue para la UAR, en el cual trabajamos con Los Pumitas, con un entrenador que en ese momento era Rolando Martin. Nos unimos junto a dos colegas de Buenos Aires, y armamos una propuesta de trabajo, de la cual quedamos selecionados. Tras ello comenzamos la experiencia en clubes santafesinos, como Santa Fe Rugby y CRAI, haciendo educación y elaborando plantes alminentarios en forma personalizada, y lógicamente las mediciones antropométricas", sostuvo Mechi Dumont sobre su arribo al rugby como profesional especializada.

Agregó que "Posteriormente, en el 2008 los trabajos fueron en la USR; al principio en cuestión de charlas o asesoramiento en suplementos, pero no había un orden en cuanto a las actividades, ya que nuestro rol era muy nuevo. Pasando el tiempo las necesidades del deporte, la exigencia comenzó a ser mayor, lo que llevó a hacerse un plan de trabajo más formalizado, estableciendo actividades en forma anual. Se trabajó en los seleccionados juveniles, como así también en mayores y en la modalidad de seven".

2232020 f3 mechi dumont nutri seleccionados usr.jpg Tomando las medidas antropométricas a los jugadores de diversos seleccionados. UNO Santa Fe

"Desde la nutrición en el rugby creo que se puede trabajar mucho para potenciar a los jugadores y llevarlos a las mejores versiones que sean posibles, considerando su genética, los tiempos, tanto de entrenamiento, la educación alimentaria, y el compromiso del jugador que nos pueden llevar a buenos resultados. Siempre el rendimiento deportivo es multifactorial, ya que no sólo la nutrición es la que incide. Porque también se tienen en cuenta las destrezas, las mentales, y las actitudinales, que hacen a ser un buen jugador" manifestó quien se recibió de licenciada en nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba.

No solamente acompaña a los jugadores de rugby, sino que también lo hace e hizo con otros deportistas de elite, sobre lo que contó que "Tuve la suerte de asistir a deportistas olímpicos. En su momento lo hice con Santiago Grassi hasta que emigró a Estados Unidos, y actualmente lo hago con Rubén Rézola. Tengo también deportistas que si bien no han llegado a un olímpico, pero si estuvieron en sudamericanos o tienen las chances de mejorar sus registros, como el caso de Gabriel Morelli, o Pablo Bainotti. La ventaja de este tipo de intervenciones, es que al ser deportes individuales se puede hacer un seguimiento mayor y con más claridad en cuanto a lo que hace a su rendimiento".

En tiempos de cuarentena

Ineludiblemente, la nota no podía hacer referencia a la pandemia y como deben hacer lo deportistas que están virtualmente parados. "Hay un factor clave que se llama el balance calórico, el cual actualmente puede que se redujeron en los deportistas su intensidad de entrenamientos, entonces sus demandas calóricas son menores. Esto es a veces en la teoría es fácil, pero en la práctica no porque tienen más tiempos en sus casas. Y a veces la alimentación no es sólo por requerimiento de nutrientes, sino porque tiene una connotación emocional. El aburrimiento, la ansiedad, nos llevará a comer en cantidades inapropiadas. El concejo es que las comidas tengan un contexto, que empiecen y terminen en un ambiente relajado y armónico".