San Lorenzo confirmó la renovación con Nahuel Barrios

Nahuel Barrios retomó el protagonismo en el once inicial de la mano de Rubén Dario Insúa y Leandro Romagnoli le dio la continuidad necesaria.

El Perrito es uno de los habituales titulares en San Lorenzo, que se prepara para la finalísima anticipada ante Palmeiras por un lugar en los octavos de la Conmebol Libertadores.

El Ciclón trabaja para renovar los contratos de Malcom Braida y Gonzalo Luján, que vencen en diciembre de este año.

Si no se llega a un arreglo en los próximos días, San Lorenzo no utilizará a los futbolistas y la AFA no los citará a las selecciones juveniles.