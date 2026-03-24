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A 50 años del golpe, los clubes argentinos unieron sus voces: "Nunca Más"

Los clubes River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, entre otros, recordaron a los 30.000 desaparecidos, con el lema: "Nunca más".

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 16:26hs
A 50 años del golpe, los clubes argentinos unieron sus voces: Nunca Más

A 50 años del inicio del golpe cívico-militar de 1976, los principales clubes del fútbol argentino difundieron mensajes institucionales en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado y ratificaron su compromiso con la memoria colectiva bajo la consigna “Nunca Más”.

River recordó la fecha al señalar que “no olvida” y reafirmó su compromiso histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en homenaje a los 30 mil desaparecidos. El mensaje cerró con la consigna “Nunca Más”.

Boca expresó que mantiene viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A medio siglo del golpe, el club remarcó: “decimos Nunca Más”.

San Lorenzo publicó un mensaje centrado en la memoria de sus hinchas desaparecidos: “Están presentes. En el corazón de sus seres queridos. En los sueños que no claudican”, indicó.

El club destacó el homenaje a Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José Orlando y Luis Zukerfeld, cuyos familiares gritaron “¡presente!” en la tribuna. El texto cerró con el agradecimiento por compartir el recuerdo y la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

Independiente también se sumó a la conmemoración y afirmó: “A 50 años del Golpe Cívico-Militar, Independiente dice Nunca Más”. Además, convocó a quienes tengan familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios del club a comunicarse para restituir sus carnets.

Racing difundió uno de los mensajes más extensos, con una referencia directa a las ausencias en sus tribunas. “Ese agujero en la tribuna. Y este otro. Y aquel de más allá”, describió el club, al recordar a socios e hinchas desaparecidos como parte de su historia.

La institución remarcó que el dolor persiste, que aún hay identidades por recuperar y delitos de lesa humanidad que deben seguir siendo juzgados. “Por eso esos rostros nos miran. Por eso esos ojos alientan”, concluyó, con un triple “presentes”.

Los cinco clubes coincidieron en sostener la memoria activa a medio siglo del golpe y en reforzar el reclamo de verdad y justicia frente a los crímenes de la última dictadura.

Las publicaciones de los clubes por el Día Nacional de la Memoria

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