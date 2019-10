San Lorenzo se estrena en la Champions League de Básquet

San Lorenzo, campeón durante las dos últimas ediciones de la Liga de las Américas de básquet, iniciará este lunes su participación en la flamante competencia continental llamada Champions League América, enfrentándose a Mogi das Cruzes, de Brasil, en partido correspondiente a la zona A.

El encuentro se jugará, a partir de las 20.00, en el gimnasio Profesor Hugo Ramos del municipio paulista en cuestión.

El equipo azulgrana, dirigido por Facundo Muller, asiste al estreno en este certamen (en el que también intervendrán Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba) sin jugadores lesionados y con nómina completa.

De esta manera, la lista incluye a Gustavo Aguirre, José Vildoza, Dar Tucker, Luciano González, Marcos Mata, Máximo Fjellerup, Facundo Piñero, Esteban Batista, Justin Williams, Agustín Caffaro, Fermín Thygesen y Christian Bihurriet.

En los cuatro antecedentes entre sí hubo triunfos de San Lorenzo en todas las ocasiones: 101-96, 68-64 y 79-71 (final) en la edición 2018; además de un contundente 103-78 en el arranque de la 2019 de la LDA.

El conjunto de Boedo, además, avanzó a los cuartos de final del Super 20 de la Liga Nacional (LNB), al adjudicarse el grupo D, con un registro 6-2.

Tras su actuación en San Pablo, el elenco azulgrana asumirá el segundo compromiso en el certamen el próximo jueves, midiéndose en Montevideo, con el local Biguá.

Este lunes, por la zona D y en la ciudad de Chihuahua, el local Capitanes de México se medirá con Real Estelí, de Nicaragua.

En tanto, este martes, desde las 21.30, Quimsa de Santiago del Estero recibirá a Aguada de Uruguay, por el grupo B, mientras que Valdivia, de Chile, con los argentinos Ignacio Alessio (ex Ferro) y Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata), se enfrentará a Flamengo de Brasil (con Franco Balbi en sus filas), por la zona C.