Sánchez:"Va a llevar tiempo volver a la normalidad"

Los clubes de Liga Santafesina de Fútbol están pasando por la cuarentena dispuestas por las autoridades como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La incertidumbre y la cuestión económica son los temas recurrentes en las instituciones del fútbol amateur santafesino.

En Gimnasia y Esgrima de Ciudadela el año nuevo trajo cambios en la conducción técnica. Es que Gastón Daniel Sánchez, que venía siendo el ayudante de campo, reemplazó a Exequiel Chupete Marini como director técnico de la primera del Pistolero. Marini tomó otros rumbos, y pasó a entrenar en las inferiores de Colón.

"El parate por el coronavirus nos tocó en varios aspectos. Nosotros habíamos hecho un buen trabajo en lo físico, y en lo futbolístico estábamos logrando llegar a la forma en la que uno pretendía que el equipo jugara" le dijo el flamante entrenador Gastón Sánchez a UNO Santa Fe.

image.png

El ex arquero del equipo de barrio Ciudadela remarcó que "Entonces lógicamente esto nos perjudicó en algún punto, aunque no sólo a nosotros, sino que también fue al resto de los equipos de la Liga Santafesina. Igualmente ya estamos hablando con el resto del cuerpo técnico para que la vuelta no nos sorpresa. Estamos viendo la forma en que se van a retomar los entrenamientos, ya que la pretemporada tendremos que empezarla de cero".

"Las recomendaciones son las que se dieron a todo el mundo, fundamentalmente que los chicos se queden en sus casas. Después los jugadores que tienen que trabajar, como es el caso de algunos chicos que son policías, y que tienen que usar barbijos. Con el profesor le dimos a los jugadores una rutina para que puedan hacer en su casa. De todas formas, la manera de que ellos nos muestren como trabajan es por intermedio de videos" destacó el DT del elenco Pistolero.

"El tiempo de parate es mucho, hay chicos que tienen el lugar ideal para hacer un buen entrenamiento, y hay otros que no lo tienen. También tenemos jugadores que tienen obligaciones, otros que tienen chicos, y por ahí se le dificulta el entrenamiento en el departamento, entonces no todos tienen las mismas posibilidades" expresó Sánchez.

image.png

Más expresiones

En cuanto al posible regreso del certamen liguista, Sánchez señaló que "el ingreso de la actividad no se sabe nada todavía. Trato de estar informado de la Liga Santafesina, y no hay ninguna novedad. Hablo con los dirigentes permanentemente y no hay ninguna novedad. Solamente queda esperar, me guió por lo que dicen en Superliga, pero me parece que estamos lejos de volver, y va a llevar tiempo que recuperemos la normalidad. Igualmente lo importante es la salud, ya que el fútbol es secundario".

En relación al plantel que contará para la presente temporada, el entrenador sostuvo que "Del año pasado a este tuvimos muchas bajas. En la primera rueda pudimos lograr el campeonato, yo fui ayudante de campo de Ezequiel Marini. En la segunda etapa tuvimos allí si algunas bajas, y cuando tenés un equipo que funciona bien, te observan y se llevan los jugadores. Ahora rearmamos el plantel, a excepción de algunos que ya venían de la temporada pasada. La verdad que me encontré con un grupo humano excelente, de menor edad de lo que había, significa tener chicos muy intensos y físicamente muy bien. Tenemos gente con buenas cualidades, que son buenas personas, y que están bien desde lo físico y lo técnico".

Finalmente, Sánchez se refirió al presente de la entidad del barrio de Ciudadela, sobre lo cual destacó que "Gimnasia es una institución grande, y en líneas generales está muy bien. Por ahí tiene la misma falencia que tienen la mayoría de los clubes de Liga Santafesina. Tenés excepciones como Colón de San Justo, Sanjustino y Argentino de San Carlos, Colón y Unión, pero después la mayoría de las instituciones, desde antes del coronavirus, están con inconvenientes económicos complejos. A todos les cuesta, pero hay gente que todos los días lucha contra la corriente para que los clubes estén mejor de lo que estamos".