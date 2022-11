La otra cuestión importante es que el cordobés Guillermo Bértola continúa internado en el hospital José María Cullen, quien el viernes a última hora ingresó al efector para realizarse exámenes complementarios por un cuadro febril que traía desde el jueves. Hasta allí fue llevado por el equipo médico de la organización, en donde se le hicieron estudios, y se decidió su internación en sala general.

"Está mejor que ayer, mejor de ánimo, y buen apetito. Continúa internado, pero es por la realización de estudios, no por otra cosa. Lo importante es que está con buen ánimo", le dijo uno de los médicos que lo está atendiendo al talentoso nadador de aguas abiertas de la provincia de Córdoba.

UNO Santa Fe se pudo comunicar con el propio nadador quien señaló que "sí, por el momento sigo internado aún en el Cullen, mejorando de a poco, viendo los doctores que es lo que tengo". En sus redes sociales había explicado que " me encuentro internado en este momento intentando salir de este cuadro febril haciéndome todos los estudios necesarios, descartando cualquier tipo de casos de gravedad".

"Muchas gracias a la organización de la Maratón Santa Fe-Coronda por ocuparse de hacer todas las gestiones para que se atienda mi estado de salud, y sobre todo a la doctora Paola Pérez, que fue mi sombra cuidándome y por preocuparse de mí en cada momento a pesar de estar paralelamente a mil con las guardias, los verdaderos héroes como siempre digo", destacó el campeón del mundo de aguas abiertas en 2017, y subcampeón mundial en 2018.

El jueves pasado en el sprint exhibición en la ciudad de Coronda, Bértola fue el ganador de la prueba, y después de eso fue que no se sentía bien, y eso derivo en que no estuviese presente en la presentación oficial que se realizó el viernes por la mañana en el salón Blanco de Casa de Gobierno, lo cual llamó la atención. Ya en ese momento no se encontraba en óptimas condiciones. Por la tarde, si concurrió a la foto oficial en el puente Colgante, pero se lo pudo ver que no estaba en sus mejores condiciones.

En caso de que la competencia se pueda realizar en la jornada de lunes, aunque los pronósticos no son muy alentadores, y así lo disponen la Prefectura Naval Argentina y el comité organizador, de listado original de competidores hay dos bajas, una la del propio Bértola, y la otra Sidrit Desku, de 23 años, oriundo de Kosovo, quien no pudo obtener la visa de salida de su país.