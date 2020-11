Sergio Zayas: "Los Juegos Nacionales Evita marcaron mi carrera"

“Tenía 12 años y me convocaron para participar en atletismo y en natación. Fue algo inolvidable. Ahí me cuenta que el atletismo no era lo mío (jaja), pero también que tenía pasta para la natación”, recuerda Zayas.

Zayas retrocede en el tiempo y sonríe cuando repasa esa carrera de atletismo en 80 metros en la que no le fue como esperaba. “Terminé atrás del último” dice entre risas. Pero esos Juegos Nacionales Evita fueron determinantes para su futuro.

segei.jpg El nadador de 29 años fue destacado el año pasado por el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. Deportes Argentina

“Yo ya venía compitiendo en torneos nacionales y los Juegos fueron el comienzo de todo. Ahí me di cuenta que era bueno en natación: gané cuatro medallas y al año siguiente me convocaron para la Selección Argentina”, dice Zayas. “Fueron unos Juegos increíbles. Los disfruté mucho y marcaron el rumbo de mi carrera deportiva”, agrega.

Zayas, el atleta que pisó el CeNARD por primera vez a los 15 años y, desde entonces representó a la Argentina en tres Juegos Paralímpicos: Beijing 2008, donde obtuvo un diploma, y Londres 2012 y Río 2016.

Es importante recordar que el santafesino Sergio Zayas recibió la declaración de ‘Santafesino Destacado’ por la obtención de la medalla de oro en los 100 metros en los juegos Parapanamericanos que se desarrollaron en Lima.