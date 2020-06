Sevilla venció a Betis en la vuelta de la Liga de España

Sevilla, con un gol de argentino Lucas Ocampos, se quedó este jueves con el clásico andaluz al vencer 2 a 0 a Betis, con Guido Rodríguez, por la 28ª fecha de la Liga de España, que regresó luego de tres meses de interrupción obligada por la pandemia de coronavirus.

Ocampos de penal (11m.St) y el brasileño Fernando (17m.St) anotaron los goles del partido jugado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con el arbitraje de Mateu Lahoz y sin presencia de público en las tribunas, como medida de prevención para evitar eventuales contagios de coronavirus.

El argentino convirtió por quinto encuentro consecutivo en Liga, tras anotar ante Espanyol, Getafe, Osasuna y Atlético de Madrid. Ocampos y Rodríguez fueron titulares en sus respectivos equipos, mientras que Ever Banega y Franco Vázquez ingresaron en el complemento en Sevilla.

