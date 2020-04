Somavilla: "En la UNL se defienden determinados valores"

En el contexto de las medidas dispuestas por la Universidad Nacional del Litoral y por el gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus, la actividad futbolística se encuentra suspendida.Desde el 2012, el equipo de Primera División de la UNL forma parte de la máxima categoría liguista y cuenta con un plantel muy rico, todo a partir de un efectivo trabajo que se realiza en inferiores.

"Como a toda la sociedad, no solamente en Santa Fe sino como en todo el mundo, con una sorpresa, que fue algo inesperado, y sin precedentes. El coronavirus ha sobre pasado todos los límites, y no distingue nada" le dijo Fabricio Somavilla a UNO Santa Fe.

El capitán del equipo de primera de la UNL expresó que "somos todos iguales y el coronavirus nos enseñó a darnos cuenta y valorar y a cuidar a la raza humana, sin olvidar el planeta tierra, que creo no está dando un aviso. No me lo esperaba, ni en Argentina ni en Santa Fe, y de pronto todo dio un giro que nos puso a todos en cuarentena. Hoy nos encuentra en casa cumpliendo con las disposiciones del estado y hay que escuchar a los que manejan el timón".

"Las recomendaciones desde la UNL se propuso que sigamos entrenando desde nuestras casas, como le ha sucedido a la mayoría de los equipos, si bien nosotros no somos profesionales, tenemos que mantenernos en forma porque cuando se reinicie el torneo no nos puede encontrar inactivo. Si bien no es lo mismo, porque cada uno vive en diferentes condiciones, se han realizado diversas propuestas" destacó Somavilla.

Ante la consulta de como se afronta la cuarentena explicó que "se han colgado rutinas en la web o algunas aplicaciones digitales, con entrenamientos específicos para el plantel superior, las inferiores y los chicos de escuelita puedan seguir entrenándose de la misma manera, y manteniéndose activos. Es lo que se hace desde el club, y lógicamente las recomendaciones sanitarias con la prevenciones de quedarse en nuestras casas, y estar atento a las novedades del coronavirus".

2142020 f2 fabricio somavilla capitan unl futbol amateur.jpg El objetivo del conjunto universitario es lograr el título. Prensa UNL

"El objetivo es poder salir campeón"

El defensor del equipo superior de la UNL contó que "el coronavirus nos encontró a poco de comenzar el primer partido, veníamos súper motivados con los chicos después de una pretemporada muy buena. Fue súper activa, trabajamos un poco más de un mes con el profe y con el entrenador también. Nosotros mantuvimos el mismo grupo pero es la base del año pasado. Se fueron pocos chicos, e incorporamos algunos en posiciones que estábamos necesitando. Estábamos con ansias, nos tocaba el Pozo de visitante, era nuestro debut, pero dos o tres días nos avisaron de la suspensión, que me pareció correcto, sobre todo por lo que vino después".

"El parate estuvo perfecto, me sorprendió lo que se demoró en suspender el fútbol de primera, me pareció tarde, pero se tomó esa determinación y eso resultó correcto. Nuestro objetivo en el torneo es como todos es pelear lo más alto, obtener buenos resultados, y apuntamos siempre con UNL a lograr un título" señaló el jugador de la UNL, quien además cumple la función de jefe de prensa del Fútbol Amateur.

2142020 f3 fabricio somavilla capitan unl futbol amateur.jpg El Fútbol Amateur de la UNL celebró recientemente un nuevo aniversario. Prensa UNL

En cuanto a como vienen en lo deportivo, sostuvo que "veníamos dando lucha en la zona roja, nos pudimos sacar de encima ese fantasma del descenso y el tema del promedio. Fue gracias a las buenas campañas que realizamos cuatro temporadas, y ahora queremos ir por la gloria, por el campeonato, y queremos obtener algo importante".

"A Universidad lo calificó como un club de fútbol muy completo en todas las líneas. Me parece que dentro del amateurismo, sacando a Colón y a Unión, la UNL es una de las entidades más completas. No sólo por el hecho de la infraestructura, sino al acompañamiento institucional, a la gestación y al orden. Se manejan con una ética profesional y ciertos valores que en otros clubes no lo he visto. Obviamente uno tiene que estar alineado con esos valores, porque sino puede pertenecer a la institución", explicó Fabricio Somavilla sobre el presente institucional del fútbol de la UNL.