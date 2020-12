Soso ya tiene los 11 de San Lorenzo para recibir a Colón

Era algo que se veía venir. Primero porque Soso suele devolver las titularidades en San Lorenzo si es que no las pierden en cancha y después por el rendimiento que sus reemplazantes con Talleres: Cachila Arias y Gabriel Rojas, quienes salen de la formación inicial para recibir a Colón este sábado.

La otra novedad, aunque provisoria, estuvo en la mirad de la cancha. Ahí, Siro Rosané jugó en lugar del Torito Rodríguez, que faltó por una molestia en el pie (podría derivar en un forúnculo) y llegaría sin problemas, junto a Menossi y Ramírez. Ahora bien, con la defensa y mediocampo resuelto, el técnico rosarino optó por no tocar nada en la parte ofensiva. Si bien el Ciclón no encontró profundidad en los últimos partidos (hace tres que no convierte), estuvieron los hermanos Romero acompañando al cuestionado Di Santo, que seguirá jugando pese a no haber mostrado un nivel satisfactorio desde que arribó al club.

En este escenario, Soso no confirmó los 11 pero todo indica que no habrá sorpresas más allá de los regresos en la zona baja. Así, el equipo que hoy formó y se encamina para jugar contra Colón es con Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Lucas Menossi, Siro Rosané (Diego Rodríguez), Juan Ramírez; Oscar Romero; Angel Romero y Franco Di Santo.

Colón, por su parte, este jueves realizará la práctica más importante de fútbol de la semana con la mira puesta en San Lorenzo, donde las novedades estarían en la continuidad de Federico Lértora, quien respondió bien en el entrenamiento matutino de hoy, mientras que no podrá contar con Tomás Chancalay (será hisopado por haber tenido contacto estreno con un caso confirmado de coronavirus), Facundo Farías (padece Covid-19) y Brian Fernández (no fue a entrenarse por cuarto día consecutivo).

