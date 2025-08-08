Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

Talleres busca un poco más de oxígeno ante un revitalizado Lanús

Talleres, complicado en la tabla anual, visitará a Lanús, que llega en un buen momento, desde las 2115, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

8 de agosto 2025
Lanús y Talleres chocan este viernes en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Granate” viene de dos victorias al hilo, contando la última por Copa Argentina; mientras que la “T" de Carlos Tevez quiere dar el golpe de visitante.

Probables formaciones de Lanús vs Talleres

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Tévez..

