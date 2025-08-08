Uno Santa Fe | Ovación | Car Show Santafesino

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Parque de la Velocidad de la ciudad de San Jorge será el escenario de la sexta fecha del calendario del atrapante Nuevo Car Show Santafesino

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 08:51hs
En San Jorge se cierra la etapa regular del Nuevo Car Show Santafesino.

En San Jorge se cierra la etapa regular del Nuevo Car Show Santafesino.

Este fin de semana, el Car Show Santafesino, la categoría de automovilismo más federal y convocante del interior del país vuelve al autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, en el oeste de la provincia de Santa Fe, para disputar la sexta fecha del Campeonato 2025 que marcará el cierre de la etapa regular. Esta será la segunda visita del año a uno de los tradicionales escenarios de la categoría santafesina. Por sexta fecha consecutiva con más de 100 pilotos en pista y 10 provincias argentinas representadas, la Categoría de Automovilismo más federal del interior del país continúa creciendo.

San Jorge cierra la etapa regular del Nuevo Car Show

La última visita al circuito de 3.169 metros de extensión fue el 9 de marzo de 2025 con el triunfo en el TC 4000 de Fabio Canciani con Ford Falcon. Ese mismo fin de semana en Clase 1 ganó Santiago Cistola con Fiat Uno; en Clase 2 venció Franco Melli con Chevrolet Corsa; en Clase 3 se impuso Diego Schibli con Renault Clio y en los Fiat 600 TS el ganador fue Gastón Daniele. Esa fue la primera fecha del torneo 2025 que continuó el 20 de abril en Rafaela, luego el 18 de mayo en Paraná (Entre Ríos), el 22 de junio en San Nicolás (Buenos Aires) y el 13 de julio tuvo su segundo paso por Rafaela.

Car 2
El autódromo Parque de la Velocidad de la ciudad santafesina de San Jorge tendrá a los Fiat 600 como grandes animadores.

El autódromo Parque de la Velocidad de la ciudad santafesina de San Jorge tendrá a los Fiat 600 como grandes animadores.

El Nuevo Car Show cierra su etapa regular en San Jorge, solamente con un ganador ya declarado, Herman Ochetti en Clase 1. En el resto de las categorías todo está por definirse, destacando que en Clase 3 llegan los 3 mejores del torneo separados por 7 puntos cuando habrá 37 en disputa: Diego Schibli 166; Nahuel Della Santina 165 y Valentín Balestrini 159 puntos.

En Clase 2 Franco Melli tiene 33.5 puntos de ventaja sobre Jorge Loizate para la definición. En TC 4000 Brian Perino también llega con 33.5 puntos de margen sobre Fabio Canciani, y finalmente en los Fiat 600 TS la lucha es entre Gastón Daniele con 165 puntos y Pablo Tedeschi con 151. El Nuevo Car Show hace su segunda parada en el Parque de la Velocidad” para disputar la última fecha de la etapa regular de sus cinco campeonatos, con 9 pilotos buscando imponerse y comenzar con ventaja la Copa Nuevo Car Show.

Más detalles de lo que se viene

Destacamos que el Nuevo Car Show es la categoría de automovilismo más federal y convocante del interior del país, contando con pilotos y equipos que representan a 10 provincias de la República Argentina. Santa Fe; Córdoba; Entre Ríos; Chaco; Buenos Aires; Corrientes; Santiago del Estero; Salta y Tucumán están presentes entre los más de 100 pilotos que conforman el Nuevo Car Show.

El día viernes 8 de agosto desde el mediodía habrá pruebas libres únicamente para pilotos debutantes o debutantes en el circuito para cada categoría. El sábado 9 de agosto desde las 8.30 comenzará la actividad oficial, mientras que el domingo 10 de agosto desde las 12.05 se correrán las competencias finales de la sexta fecha del Campeonato 2025 de Nuevo Car Show.

Car Show Santafesino San Jorge
Noticias relacionadas
oficial prefederal: alma juniors freno el andar de colon (sj)

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

talleres busca un poco mas de oxigeno ante un revitalizado lanus

Talleres busca un poco más de oxígeno ante un revitalizado Lanús

newells quiere endereza su camino ante central cordoba en rosario

Newell's quiere endereza su camino ante Central Córdoba en Rosario

tigre y huracan pretenden volver al triunfo en victoria

Tigre y Huracán pretenden volver al triunfo en Victoria

Lo último

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Último Momento
El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Ovación
El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: El respeto y los valores los deben tener todos

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: "El respeto y los valores los deben tener todos"

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música