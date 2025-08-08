El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Parque de la Velocidad de la ciudad de San Jorge será el escenario de la sexta fecha del calendario del atrapante Nuevo Car Show Santafesino

Este fin de semana, el Car Show Santafesino, la categoría de automovilismo más federal y convocante del interior del país vuelve al autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, en el oeste de la provincia de Santa Fe, para disputar la sexta fecha del Campeonato 2025 que marcará el cierre de la etapa regular. Esta será la segunda visita del año a uno de los tradicionales escenarios de la categoría santafesina. Por sexta fecha consecutiva con más de 100 pilotos en pista y 10 provincias argentinas representadas, la Categoría de Automovilismo más federal del interior del país continúa creciendo.

San Jorge cierra la etapa regular del Nuevo Car Show

La última visita al circuito de 3.169 metros de extensión fue el 9 de marzo de 2025 con el triunfo en el TC 4000 de Fabio Canciani con Ford Falcon. Ese mismo fin de semana en Clase 1 ganó Santiago Cistola con Fiat Uno; en Clase 2 venció Franco Melli con Chevrolet Corsa; en Clase 3 se impuso Diego Schibli con Renault Clio y en los Fiat 600 TS el ganador fue Gastón Daniele. Esa fue la primera fecha del torneo 2025 que continuó el 20 de abril en Rafaela, luego el 18 de mayo en Paraná (Entre Ríos), el 22 de junio en San Nicolás (Buenos Aires) y el 13 de julio tuvo su segundo paso por Rafaela.

Car 2 El autódromo Parque de la Velocidad de la ciudad santafesina de San Jorge tendrá a los Fiat 600 como grandes animadores.

El Nuevo Car Show cierra su etapa regular en San Jorge, solamente con un ganador ya declarado, Herman Ochetti en Clase 1. En el resto de las categorías todo está por definirse, destacando que en Clase 3 llegan los 3 mejores del torneo separados por 7 puntos cuando habrá 37 en disputa: Diego Schibli 166; Nahuel Della Santina 165 y Valentín Balestrini 159 puntos.

En Clase 2 Franco Melli tiene 33.5 puntos de ventaja sobre Jorge Loizate para la definición. En TC 4000 Brian Perino también llega con 33.5 puntos de margen sobre Fabio Canciani, y finalmente en los Fiat 600 TS la lucha es entre Gastón Daniele con 165 puntos y Pablo Tedeschi con 151. El Nuevo Car Show hace su segunda parada en el Parque de la Velocidad” para disputar la última fecha de la etapa regular de sus cinco campeonatos, con 9 pilotos buscando imponerse y comenzar con ventaja la Copa Nuevo Car Show.

Más detalles de lo que se viene

Destacamos que el Nuevo Car Show es la categoría de automovilismo más federal y convocante del interior del país, contando con pilotos y equipos que representan a 10 provincias de la República Argentina. Santa Fe; Córdoba; Entre Ríos; Chaco; Buenos Aires; Corrientes; Santiago del Estero; Salta y Tucumán están presentes entre los más de 100 pilotos que conforman el Nuevo Car Show.

El día viernes 8 de agosto desde el mediodía habrá pruebas libres únicamente para pilotos debutantes o debutantes en el circuito para cada categoría. El sábado 9 de agosto desde las 8.30 comenzará la actividad oficial, mientras que el domingo 10 de agosto desde las 12.05 se correrán las competencias finales de la sexta fecha del Campeonato 2025 de Nuevo Car Show.