Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Por el Apertura Marcos Méndez, Academia Cabrera derrotó de visitante a La Perla del Oeste por la mínima diferencia, y en el ascenso, Floresta goleó a Deportivo Agua 6 a 0

En la fría noche del jueves hubo actividad en los dos estamentos de Liga Santafesina de Fútbol. En Primera A, Academia Cabrera sorprendió a La Perla del Oeste y lo superó en Recreo Sur, mientras que con tres goles de Dylan Maidana, Floresta de Santo Tomé goleó 6 a 0 a Deportivo Agua. En ambos certámenes la actividad tendrá continuidad este sábado 9, destacándose los choques que animarán Sportivo Guadalupe con Ciclón Norte en Cayastá, y Colón de San Justo visitando a Colón en el Rafael Batres.

Academia Cabrera festejó en Recreo Sur

En el anticipo de la fecha 19 del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez, en el estadio Jardín de Recreo Sur, Academia Cabrera derrotó a La Perla del Oeste por 1 a 0 con gol de Brian Giménez de penal a los 32 minutos del complemento. Con el arbitraje de Gabriel Ibarra, el partido no fue bueno, deslucido, con pocas llegadas frente a los arcos. Igualmente, el elenco de Santo Tomé cosechó un triunfazo en un campo de juego duro y complicado.

El elenco de Andrés Cabrera tiene pendiente el choque frente a la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, el cual se disputará el próximo miércoles 13 en cumplimiento de la fecha 13, cotejo que había sido postergado por falta de personal policial. En la próxima fecha, será anfitrión en el predio de la Fiat ante Sanjustino, mientras que La Perla del Oeste visitará a Náutico El Quillá.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe 41, Sanjustino 39, Unión de Santa Fe 37, El Quillá 33, Ateneo Inmaculada 28, Nacional 27, Colón de Santa Fe y Universidad 26, Cosmos FC 25, La Salle Jobson 23, Academia Cabrera y Ciclón Racing 22, Independiente 21, Gimnasia y Esgrima y Nobleza de Recreo 20, Ciclón Norte de Cayastá 19, La Perla del Oeste 18, Juventud Unida 15, Vecinal Gálvez y Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

El sábado 9 desde las 15.30 jugarán Independiente con Ateneo Inmaculada, Vecinal Gálvez con Gimnasia y Esgrima, Unión con Newell´s, Universidad del Litoral con Pucará, Nobleza con La Salle Jobson, Ciclón Norte de Cayastá con Sportivo Guadalupe, Nacional con Ciclón Racing, Juventud Unida de Candioti con Cosmos, y Sanjustino con El Quillá, mientras que a las 16, en el Rafael Batres, Colón jugará con Colón de San Justo.

Liga 2 La escuadra de La Perla del Oeste cayó de local en el anticipo de la fecha 19 del Marcos Méndez. Gentileza Caito Prensa AC

Síntesis:

La Perla del Oeste 0- Academia Cabrera 1

La Perla del Oeste: Abraham Reartes; Diego Mazzon, Martín Cano, Lucas Lanche, Natanael Acosta, Erick Wenk, Alan Aranda, Jeremías López, Tiziano Miranda, Julio Ocampo y Francisco Leyes. DT: Andrés Formento.

Suplentes: Benjamín Aguiar, Jonatan Traverso, Alexis Chávez, Luciano Báez, Leandro Mayenfisch, Juan Lapalma.

Academia Cabrera: Mateo Albornoz; Thiago Ferraro, Francisco Medina, Francisco Céspedes, Gabriel Perren, Tomás Di Pietro, Yoel Velázquez, Elian Aquino, Brian Giménez, Esteban Radesca y Nicolás Albornoz. DT: Juan Villalba.

Suplentes: Gerónimo Acosta, Jerónimo Gamba, Lautaro Grella, Gonzalo Campos, Valencia Mosquera, Guillermo Medrano y Valentín Miño.

Gol: St: 32´ Brian Fernández de penal (AC).

Cancha: estadio Jardín, Recreo Sur.

Árbitro: Gabriel Ibarra (LSF).

Floresta goleó a Deportivo Agua en el ascenso

En el estadio 12 de Septiembre de la ciudad de Santo Tomé, comenzó la disputa de la penúltima fecha del Torneo Apertura Griselda Weimer con la goleada de Floresta sobre Deportivo Agua por 6 a 0 bajo el arbitraje de Facundo Benelli. La gran figura del bicho santotomecino fue Dylan Maidana, que logró tres de los seis goles concretados en la fría noche.

El conjunto de Santo Tomé venía de igualar 1 a 1 con Defensores de Alto Verde en el distrito costero, también con un gol de Dylan Maidana. En la próxima fecha, el cuadro de Guillermo Castillo, visitará a Atenas en el Tesoro Ferrero, y Deportivo Agua, que cayó el pasado fin de semana 3 a 1 ante El Cadi de Rincón lo hará frente a Las Flores II.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente forma: Las Flores II 39, Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC 37, Nuevo Horizonte 34, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda y San Cristóbal 32, Banco Provincial 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, El Cadi de Rincón 27, Atenas 25, El Pozo 19, Loyola 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Los Juveniles 10, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.

La fecha 18 se completará este sábado 9 con los siguientes cotejos: Don Salvador con Nuevo Horizonte, Banco Provincial con San Cristóbal, Belgrano de Coronda con Peñaloza, Santa Fe Fútbol con Arroyo Leyes, Deportivo Santa Rosa con Los Canarios, Las Flores con Defensores de Alto Verde, El Cadi con Atenas, Los Juveniles con Loyola y Los Piratitas con El Pozo.

Liga 3 Floresta de Santo Tomé goleó a Deportivo Agua en un cotejo válido por el Apertura Griselda Weimer. Gentileza Juampi López - Prensa Floresta

Síntesis:

Floresta 6- Deportivo Agua 0

Floresta: Tomás Wabiszczowicz, Exequiel Leoni, Cristian Ibarra, Axel Aguirre, Tomás Villalba, Esteban Olivera, Joel Pezzano, Juan Martínez, Mauro Ramírez, Dylan Maidana y Benjamín Lapalma. DT: Guillermo Castillo.

Deportivo Agua: Tomás Gandini, Cristian Gervasio, Ayrton Torrielli, Ciro Allende, Agustín Cámara, Ignacio Britos, Mauricio Fessi, Diego Zanabria, Maximiliano Domínguez, Martín Retamar y Leandro Martínez. DT: Adrián Quirelli.

Goles: Joel Pezzano, Mauro Ramírez, Benjamín Lapalma y Dylan Maidana x 3.

Cambios: Lisandro Godoy x Aguirre, Federico Lencina x Pezzano, Gabriel Bonacci x Juan Martínez y Lautaro Villarreal x Ibarra (F); Lisandro Galarza x Retamar, Benjamín Quirelli x Zanabria, Luciano González x Fessi, Pablo García x Allende (DA).

Cancha: Floresta de Santo Tomé

Árbitro: Facundo Benelli