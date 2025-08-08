Santa Fe metió los dos equipos en cuartos de final en Tucumán

Se definieron los ocho mejores equipos por rama y este viernes comenzarán los cuartos de final en el Nacional Sub 16 que se desarrolla en Tucumán

Tucumán es el epicentro del vóley nacional con la disputa del Campeonato Nacional Sub 16 que organizan en conjunto la Federación Argentina de Vóleibol (FeVA) y de la Federación Tucumana de Vóleibol (FTV). En la jornada de jueves concluyó la etapa clasificatoria de grupos, y los dos representantes de la Federación Santafesina consiguieron el pasaje a cuartos de final. En la rama masculina, Santa Fe enfrentará a Buenos Aires mientras que en la rama femenina se medirá con Mendoza.

Santa Fe clasificó a los cuartos de final

En la última jornada de la fase clasificatoria, en la rama masculina, el representativo de Santa Fe jugó dos partidos, y con suerte dispar. En cancha de Villa Luján, se impuso a Chaco por 3 a 0 con parciales de 25-18, 25-13 y 25-15. En su segunda presentación, En el mismo escenario, perdió ante Buenos Aires en sets corridos con parciales de 18-25, 20-25 y 23-25.

Recordemos que la FSV había arrancado el torneo con un triunfo ante San Cruz por 3 a 0, posteriormente, doblegó a Salta por 3 a 0, y a Formosa por 3 a 0. En la Zona 3, por la cuarta fecha, Salta derrotó a Formosa por 3 a 0 y Buenos Aires a Santa Cruz por 3 a 1. En la quinta fecha, Chaco venció a Salta por 3 a 0, y Formosa a Santa Cruz por 3 a 0.

Santa Fe 2 En la rama femenina, Santa Fe también clasificó a cuartos de final en Tucumán.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Buenos Aires 15, Santa Fe 12, Chaco 9, Salta 6, Formosa 3 y Santa Cruz 0. En consecuencia, los cuartos de final tendrá los siguientes cruces: Buenos Aires con Santa Fe en Alto Vóley, Tucumán con Córdoba en Tucumán de Gimnasia, Entre Ríos con Mendoza y Metropolitana con Río Negro.

En la rama femenina, la Federación Santafesina tuvo un exigente cierre de fase inicial. En cancha de Central Córdoba venció por 3 a 1 a Buenos Aires. Lo hizo con parciales de 25-21, 25-18, 23-25 y 25-18, lo que le permitió finalizar en la primera ubicación en su grupo. Previamente, en el mismo escenario, Santa Fe doblegó a San Juan por 3 a 0 con parciales de 25-13, 25-14 y 25-20.

Por su parte, en la Zona B, Buenos Aires derrotó a Jujuy por 3 a 0, y posteriormente, Río Negro le ganó a San Juan por 3 a 2. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe 12, Buenos Aires 9, Río Negro 5, San Juan 4, Jujuy 0. En cuartos de final jugarán Santa Fe con Mendoza en el Club Belgrano, Metropolitana con Buenos Aires, Chubut con Formosa y Córdoba con Chaco.

Cuartos de final masculinos

1 Metro vs 8 Río Negro

4 Entre Ríos vs 5 Mendoza

2 Tucumán vs 7 Córdoba

3 Buenos Aires vs 6 Santa Fe

Cuartos de final femeninos

1 Córdoba vs 8 Chaco

4 Chubut vs 5 Formosa

3 Santa Fe vs Mendoza

2 Metro vs 7 Buenos Aires