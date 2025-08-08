Como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el día de San Cayetano en Santa Fe

La comunidad de Santa Fe se reunió en la parroquia San Cayetano para rendirle homenaje al patrono del Pan, la Paz y el Trabajo en su día

Como cada 7 de agosto , la comunidad de Santa Fe se reunió en la parroquia San Cayetano para rendirle homenaje al patrono del Pan, la Paz y el Trabajo en su día. La ceremonia contó por la tarde con la tradicional procesión, seguida de la misa a cargo del arzobispo de Santa Fe, Monseñor Sergio Fenoy.

Durante la ceremonia, agradeció a los fieles por la “fe sencilla, esperanzada, solidaria y confiada”. En referencia a la procesión de este 7 de agosto, Fenoy dijo: “Vamos uno detrás de otros sintiéndonos un poquito más hermanos, todos en la misma, y hasta nos animamos a pedir por los que vienen adelante o atrás. Ese momento es tan de Dios porque hace que yo me sienta con otro. Nos hace sentir pueblo. El signo de la fe: el caminar juntos, como tantas veces nos pedía el Papa Francisco”. La fila que hacemos es un gesto de esperanza”, resaltó.

dia san cayetano

La reflexión de los fieles en el Día de San Cayetano

A lo largo de la jornada, los participantes realizaron diferentes colectas en la parroquia ubicada en Padre Genesio 1644. Al ser consultados por Sol Play, los creyentes se manifestaron sobre la situación económica del país e invitaron a la reflexión de toda la comunidad. “San Cayetano es el que te está sosteniendo, te ayuda, te bendice. No hay palabras para calificarlo”, expresó una de las fieles.

san cayetano

En relación a las acciones de solidaridad en la calle por parte de la población, las opiniones fueron dispares: “A pesar de los tiempos como están, la gente ha colaborado muchísimo, se ve en los distintos stands que tiene la parroquia”, destacó una de los entrevistadas.

“Hay que ponerse un poquito en la piel de los demás, eso es lo que veo que no tenemos”, enfatizó otro de los devotos a San Cayetano.

“A veces es notorio, en otras no tanto. Lo que más se necesitan son alimentos no perecederos, el tema de la ropa fluye un poquito más. Se hace difícil ver la necesidad de la gente y no tener con qué responder”, explicó una de las colaboradoras de la parroquia, y añadió: “Hay mucha gente en situación de calle, que no cuenta con un sueldo y no recibe ayuda del Estado y que realmente tiene hambre. Hay que hacer hincapié en la esperanza”.

A modo de reflexión, una de las creyentes le dejó su mensaje a la comunidad santafesina: “No se desesperen, Dios está, Jesús está, y nunca nos abandonan. Es el lugar donde encontramos el abrazo, la acogida. Es muy importante poder cultivar la fe y vivirla en comunidad”.