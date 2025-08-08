Mirco Cuello: la joya de Arroyo Seco que quiere conquistar el mundo del boxeo

Mirco Cuello combatirá este viernes en la lejana Libia ante el también invicto mexicano Sergio Ríos por el título interino pluma de la AMB.

El boxeo argentino tiene un nombre que resuena cada vez más fuerte en el escenario internacional: Mirco Cuello. Natural de Arroyo Seco, este joven peleador ya demostró su talento en los últimos Juegos Olímpicos y ahora se prepara para dar un salto decisivo en su carrera profesional.

Este viernes, Cuello enfrentará en Bengasi, Libia, al mexicano Sergio Ríos, en un combate de invictos por el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pelea, que será el plato fuerte del Festival KO a las Drogas, es mucho más que un combate: es la oportunidad para Mirco de consolidarse como una figura mundial y acercarse al título absoluto, actualmente en manos del inglés Nick Ball.

Con un récord perfecto de 15 victorias, 12 por nocaut, Cuello mostró en su última pelea en Las Vegas una garra impresionante. Tras caer en el segundo asalto contra Christian Olivo, supo darle vuelta a la pelea con un nocaut técnico en el décimo asalto.

Así llega Mirco Cuello a la chance mundialista

La historia de Mirco es la de un joven que lucha no solo por títulos, sino por representar con orgullo a su ciudad y a Argentina en el ring. La pelea de este viernes representa un desafío enorme, pero también una posibilidad única de que su nombre quede grabado en la historia del deporte nacional.

El combate será transmitido por TyC Sports y DAZN, y desde Arroyo Seco y todo el país todos los ojos estarán puestos en este joven talento que busca dar el gran salto hacia la gloria mundial.