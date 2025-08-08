La continuidad del Torneo Oficial de Básquet en Divisiones Inferiores rama masculina tendrá continuidad este sábado 9 de agosto, cuando se lleve adelante la Fecha 15 del calendario anual.
Divisiones inferiores: toda la programación del fin de semana
Este sábado continuará el Torneo Oficial de Básquet en divisiones inferiores con las habituales tiras más programación de U19 y el Torneo Desarrollo
Por Ovación
Algunos clubes que están jugando a la par competencias nacionales reprogramaron sus compromisos que completarán en días venideros.
TORNEO OFICIAL - FECHA 15 - SÁBADO 9 DE AGOSTO
En el Cuna de Matadores
-Desde las 10.30: U9, U11, U13 y U17 de Sanjustino vs. Macabi
En el Julián Ortiz de Zárate
-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Banco A vs. Kimberley
En el Pay Zumé
-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Colón (SJ)
En el Gigante Verde de Gálvez
-Desde las 11: U11, U13 y U17 de Centenario vs. Regatas Coronda
En el Raúl González de Laguna Paiva
-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Alumni vs. CUST A
En el Enzo Scocco de Esperanza
-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alma Juniors vs. Santa Rosa
En el Exequiel Cerati
-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de Rivadavia vs. Banco B
En el Malvinas Argentinas
-Desde las 11: U9, U11 y U15 de República vs. Unión A
En el Remigio Lescano de San Carlos
-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Argentino vs. El Quillá
En el Ángel Malvicino
-Desde las 11: U11 y U15 de Unión B vs. Gimnasia
CATEGORÍA U19 - FECHA 18
17.00 Centenario vs. Regatas (SF)
17.00 Rivadavia vs. Colón (SF)
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 3
12.00 U13 - Regatas (SF) B vs. Alianza
16.30 U13 - Colón (SF) vs. Rivadavia
15.00 U13 - Almagro vs. Atlético Franck
16.00 U15 - Regatas (SF) B vs. Gimnasia
16.00 U15 - Polideportivo Recreo vs. CUST
17.00 U15 - Almagro vs. Atlético Franck
18.00 U15 - Regatas (SF) A vs. Atlético Arroyo Leyes
14.00 U17 - Polideportivo Recreo vs. Atlético Franck
14.00 U17 - Regatas (SF) A vs. Colón (SF)