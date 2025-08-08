Divisiones inferiores: toda la programación del fin de semana

Este sábado continuará el Torneo Oficial de Básquet en divisiones inferiores con las habituales tiras más programación de U19 y el Torneo Desarrollo

La continuidad del Torneo Oficial de Básquet en Divisiones Inferiores rama masculina tendrá continuidad este sábado 9 de agosto, cuando se lleve adelante la Fecha 15 del calendario anual.

Algunos clubes que están jugando a la par competencias nacionales reprogramaron sus compromisos que completarán en días venideros.

TORNEO OFICIAL - FECHA 15 - SÁBADO 9 DE AGOSTO

En el Cuna de Matadores

-Desde las 10.30: U9, U11, U13 y U17 de Sanjustino vs. Macabi

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Banco A vs. Kimberley

En el Pay Zumé

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Colón (SJ)

En el Gigante Verde de Gálvez

-Desde las 11: U11, U13 y U17 de Centenario vs. Regatas Coronda

En el Raúl González de Laguna Paiva

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Alumni vs. CUST A

En el Enzo Scocco de Esperanza

-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alma Juniors vs. Santa Rosa

En el Exequiel Cerati

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de Rivadavia vs. Banco B

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 11: U9, U11 y U15 de República vs. Unión A

En el Remigio Lescano de San Carlos

-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Argentino vs. El Quillá

En el Ángel Malvicino

-Desde las 11: U11 y U15 de Unión B vs. Gimnasia

CATEGORÍA U19 - FECHA 18

17.00 Centenario vs. Regatas (SF)

17.00 Rivadavia vs. Colón (SF)

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 3

12.00 U13 - Regatas (SF) B vs. Alianza

16.30 U13 - Colón (SF) vs. Rivadavia

15.00 U13 - Almagro vs. Atlético Franck

16.00 U15 - Regatas (SF) B vs. Gimnasia

16.00 U15 - Polideportivo Recreo vs. CUST

17.00 U15 - Almagro vs. Atlético Franck

18.00 U15 - Regatas (SF) A vs. Atlético Arroyo Leyes

14.00 U17 - Polideportivo Recreo vs. Atlético Franck

14.00 U17 - Regatas (SF) A vs. Colón (SF)