Uno Santa Fe | Ovación | divisiones inferiores

Divisiones inferiores: toda la programación del fin de semana

Este sábado continuará el Torneo Oficial de Básquet en divisiones inferiores con las habituales tiras más programación de U19 y el Torneo Desarrollo

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 10:55hs
Divisiones inferiores: toda la programación del fin de semana

La continuidad del Torneo Oficial de Básquet en Divisiones Inferiores rama masculina tendrá continuidad este sábado 9 de agosto, cuando se lleve adelante la Fecha 15 del calendario anual.

Algunos clubes que están jugando a la par competencias nacionales reprogramaron sus compromisos que completarán en días venideros.

LEER MÁS: Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

TORNEO OFICIAL - FECHA 15 - SÁBADO 9 DE AGOSTO

En el Cuna de Matadores

-Desde las 10.30: U9, U11, U13 y U17 de Sanjustino vs. Macabi

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Banco A vs. Kimberley

En el Pay Zumé

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Colón (SJ)

En el Gigante Verde de Gálvez

-Desde las 11: U11, U13 y U17 de Centenario vs. Regatas Coronda

En el Raúl González de Laguna Paiva

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Alumni vs. CUST A

En el Enzo Scocco de Esperanza

-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alma Juniors vs. Santa Rosa

En el Exequiel Cerati

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de Rivadavia vs. Banco B

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 11: U9, U11 y U15 de República vs. Unión A

En el Remigio Lescano de San Carlos

-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Argentino vs. El Quillá

En el Ángel Malvicino

-Desde las 11: U11 y U15 de Unión B vs. Gimnasia

CATEGORÍA U19 - FECHA 18

17.00 Centenario vs. Regatas (SF)

17.00 Rivadavia vs. Colón (SF)

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 3

12.00 U13 - Regatas (SF) B vs. Alianza

16.30 U13 - Colón (SF) vs. Rivadavia

15.00 U13 - Almagro vs. Atlético Franck

16.00 U15 - Regatas (SF) B vs. Gimnasia

16.00 U15 - Polideportivo Recreo vs. CUST

17.00 U15 - Almagro vs. Atlético Franck

18.00 U15 - Regatas (SF) A vs. Atlético Arroyo Leyes

14.00 U17 - Polideportivo Recreo vs. Atlético Franck

14.00 U17 - Regatas (SF) A vs. Colón (SF)

divisiones inferiores Torneo Oficial Básquet
Noticias relacionadas
asi se jugara la fecha 26 del torneo de la primera nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Santa Fe Rugby será anfitrión del siempre difícil Duendes de Rosario.

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

 Santa Fe deberá medirse en cuartos de final con el duro Buenos Aires.

Santa Fe metió los dos equipos en cuartos de final en Tucumán

mirco cuello: la joya de arroyo seco que quiere conquistar el mundo del boxeo

Mirco Cuello: la joya de Arroyo Seco que quiere conquistar el mundo del boxeo

Lo último

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Último Momento
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música