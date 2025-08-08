Santa Fe recibirá el Torneo Nacional Sub 13 de waterpolo

El natatorio Pedro Consuegra del Club Regatas de Santa Fe será sede de un importante Torneo Nacional de waterpolo hasta el próximo domingo 10 de agosto

Una de las disciplinas más importante del deporte local es el waterpolo. Concretamente Regatas de Santa Fe será anfitrión del torneo Nacional Sub 13 de waterpolo mixto. El mismo se llevará a cabo desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto en el natatorio Pedro Consuegra ubicado en avenida Alem y Vélez Sarsfield de nuestra capital. Se trata de un atractivo encuentro, en el cual la camaradería y la amistad serán claves. Los organizadores invitaron a toda la comunidad santafesina a acercarse a la entidad lagunera.

Importante cita con el waterpolo en Regatas

El Club Regatas será sede del Torneo Nacional de Waterpolo Sub 13 entre el 8 y el 10 de agosto. Nueve equipos de todo el país participarán en esta competencia formativa. Juan Fernández, entrenador de la categoría de la prestigiosa entidad santafesina, destacó la importancia del deporte y la invitación a toda la comunidad santafesina.

"Este fin de semana tendremos en la pileta de nuestro club el campeonato Nacional Sub 13. Vendrán varios clubes de Rosario y Buenos Aires. Arranca todo el viernes pasado el mediodía y finalizará el domingo por la tarde. Es un torneo muy lindo, muy atractivo, con muchos partidos, que le darán un marco muy lindo a nuestra institución" expresó Juan Fernández.

El entrenador de la categoría Sub 13 lagunera indicó que "habrá muchas delegaciones, los jugadores y sus allegados podrán comer acá en el club, por lo que ya está todo listo y preparado para recibirlos. Por lo que contar con esta competencia será algo muy positivo para el deporte y también para la ciudad".

"Regatas cuenta con un lindo plantel, con buenos resultados y esperamos estar en las semifinales. Comenzamos el viernes jugando dos partidos por la fase de grupos, y posteriormente, el sábado, lo haremos de acuerdo a la performance que logremos en la primera etapa. De todas formas el objetivo es hacer y cumplir un buen papel, y que los chicos se pueda divertir" destacó el talentoso jugador del plantel superior de Regatas de Santa Fe.

Waterpolo

Equipos participantes:

-Zona A: Avellaneda, Universitario de Rosario y Sparta.

-Zona B: Club Atlético Fisherton, Provincial y Gimnasia de Rosario.

-Zona C: Regatas de Santa Fe, Progre de Buenos Aires y Newell´s de Rosario.

Plantel Sub 13 de Regatas de Santa Fe

Bautista Iglesias

Adolfo Joliat

Lorenzo Di Paolo

Jazmín Pérez Cardozo

Juan Martín Trossero

Manuel Prida

Bautista Drozdowicz

Joaquín Achkar

Pedro Bracamonte

Benjamín García

Lorenzo Bergesio Sbodio

Augusto Causso González

Tomás Hunzinker

Francisco Defeis

Tomás Bracamonte

Entrenador: Juan Fernández

Asistente: Octavio Molina