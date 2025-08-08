Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe recibirá el Torneo Nacional Sub 13 de waterpolo

El natatorio Pedro Consuegra del Club Regatas de Santa Fe será sede de un importante Torneo Nacional de waterpolo hasta el próximo domingo 10 de agosto

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 09:09hs
Regatas de Santa Fe es sede del Nacional Sub 13 de waterpolo.

Regatas de Santa Fe es sede del Nacional Sub 13 de waterpolo.

Una de las disciplinas más importante del deporte local es el waterpolo. Concretamente Regatas de Santa Fe será anfitrión del torneo Nacional Sub 13 de waterpolo mixto. El mismo se llevará a cabo desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto en el natatorio Pedro Consuegra ubicado en avenida Alem y Vélez Sarsfield de nuestra capital. Se trata de un atractivo encuentro, en el cual la camaradería y la amistad serán claves. Los organizadores invitaron a toda la comunidad santafesina a acercarse a la entidad lagunera.

Importante cita con el waterpolo en Regatas

El Club Regatas será sede del Torneo Nacional de Waterpolo Sub 13 entre el 8 y el 10 de agosto. Nueve equipos de todo el país participarán en esta competencia formativa. Juan Fernández, entrenador de la categoría de la prestigiosa entidad santafesina, destacó la importancia del deporte y la invitación a toda la comunidad santafesina.

"Este fin de semana tendremos en la pileta de nuestro club el campeonato Nacional Sub 13. Vendrán varios clubes de Rosario y Buenos Aires. Arranca todo el viernes pasado el mediodía y finalizará el domingo por la tarde. Es un torneo muy lindo, muy atractivo, con muchos partidos, que le darán un marco muy lindo a nuestra institución" expresó Juan Fernández.

El entrenador de la categoría Sub 13 lagunera indicó que "habrá muchas delegaciones, los jugadores y sus allegados podrán comer acá en el club, por lo que ya está todo listo y preparado para recibirlos. Por lo que contar con esta competencia será algo muy positivo para el deporte y también para la ciudad".

"Regatas cuenta con un lindo plantel, con buenos resultados y esperamos estar en las semifinales. Comenzamos el viernes jugando dos partidos por la fase de grupos, y posteriormente, el sábado, lo haremos de acuerdo a la performance que logremos en la primera etapa. De todas formas el objetivo es hacer y cumplir un buen papel, y que los chicos se pueda divertir" destacó el talentoso jugador del plantel superior de Regatas de Santa Fe.

Waterpolo

Equipos participantes:

-Zona A: Avellaneda, Universitario de Rosario y Sparta.

-Zona B: Club Atlético Fisherton, Provincial y Gimnasia de Rosario.

-Zona C: Regatas de Santa Fe, Progre de Buenos Aires y Newell´s de Rosario.

Plantel Sub 13 de Regatas de Santa Fe

Bautista Iglesias

Adolfo Joliat

Lorenzo Di Paolo

Jazmín Pérez Cardozo

Juan Martín Trossero

Manuel Prida

Bautista Drozdowicz

Joaquín Achkar

Pedro Bracamonte

Benjamín García

Lorenzo Bergesio Sbodio

Augusto Causso González

Tomás Hunzinker

Francisco Defeis

Tomás Bracamonte

Entrenador: Juan Fernández

Asistente: Octavio Molina

Santa Fe waterpolo Nacional
Noticias relacionadas
como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el dia de san cayetano en santa fe

Como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el día de San Cayetano en Santa Fe

Reforma constitucional: ya se puede inscribir para participar la audiencia sobre autonomías municipales en Santa Fe

Reforma Constitucional: abrió la inscripción para participar de la audiencia sobre autonomías municipales

Las juveniles de Santa Fe tuvieron una prueba de rigor ante las de Litoral.

Santa Fe continúa la preparación para los campeonatos argentinos

Santa Fe cosechó dos triunfos en la rama masculina en el Argentino Sub 16.

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Lo último

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Último Momento
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música