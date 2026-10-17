Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Deportivo Madryn empató 0-0 ante Acassuso y si Colón le gana a Almirante Brown, el elenco sabalero accederá al 4° puesto de la Zona A

Antes del partido que Colón jugará con Almirante Brown, el foco estaba puesto en el cotejo entre Deportivo Madryn y Acassuso, ya que el Aurinegro tenía los mismos puntos que el Sabalero.

Por ello, el resultado final terminó siendo festejado por los hinchas rojinegros, ya que Deportivo Madryn apenas pudo igualar 0-0 contra Acassuso.

Con este empate, el equipo dirigido por Luis García suma 54 unidades, pero si Colón supera a Almirante Brown, el elenco conducido por Iván Delfino alcanzará los 56 puntos y se ubicará 4° superando a Deportivo Madryn.

Y en consecuencia, dependería de Colón asegurarse el cuarto puesto pensando en el Reducido. De allí la importancia de los dos puntos que Deportivo Madryn dejó en el camino.