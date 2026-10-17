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Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Deportivo Madryn empató 0-0 ante Acassuso y si Colón le gana a Almirante Brown, el elenco sabalero accederá al 4° puesto de la Zona A

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 17:48hs
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Deportivo Madryn empató 0-0 ante Acassuso.

Deportivo Madryn empató 0-0 ante Acassuso.

Antes del partido que Colón jugará con Almirante Brown, el foco estaba puesto en el cotejo entre Deportivo Madryn y Acassuso, ya que el Aurinegro tenía los mismos puntos que el Sabalero.

Deportivo Madryn apenas empató con Acassuso

Por ello, el resultado final terminó siendo festejado por los hinchas rojinegros, ya que Deportivo Madryn apenas pudo igualar 0-0 contra Acassuso.

Con este empate, el equipo dirigido por Luis García suma 54 unidades, pero si Colón supera a Almirante Brown, el elenco conducido por Iván Delfino alcanzará los 56 puntos y se ubicará 4° superando a Deportivo Madryn.

Y en consecuencia, dependería de Colón asegurarse el cuarto puesto pensando en el Reducido. De allí la importancia de los dos puntos que Deportivo Madryn dejó en el camino.

Deportivo Madryn Colón Acassuso
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