Zielinski, conforme con el mercado de pases en Independiente

"Necesitamos jugadores que vengan y den una mano grande, por eso vamos despacio", señaló el DT.

Sobre la chance de que el club concrete el regreso de Domingo Blanco, quien milita en el Sport Club Dnipro-1 de Ucrania, el entrenador dijo: "Mingo (Blanco) juega muy bien y es bienvenido. Su situación personal es complicada por dónde está", describió.

Independiente sumó a Federico Mancuello, Mauricio Isla, Lucas González, Felipe Aguilar y Alexis Canelo, de cara a un segundo semestre del año donde debe sumar puntos para escapar de los últimos puestos de la tabla anual, con el fin de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otra parte, el Ruso hizo referencia al comienzo de la Copa de la Liga Profesional donde Independiente enfrentará a Colón de Santa Fe, en Avellaneda: "Para Independiente es una obligación ser competitivo este campeonato. Ojalá que todos juntos vayamos a un mismo lugar, los jugadores que vienen nos van a ayudar mucho y la gente también".

A su vez, Zielinski remarcó otra vez que su meta es clasificar al equipo para una copa internacional: "Mi objetivo no va a cambiar hasta el último día. Siempre que voy a un club me pongo metas. No quiere decir que va a ser en el corto plazo. Pero ojalá lo podamos lograr este año".

Por último, el entrenador del Rojo habló sobre la difícil situación deportiva y económica que atraviesa el club: "Sabía que esto iba a ser una batalla complicada desde que me llamaron. Había gente que me decía que no vaya a Independiente, pero no soy alguien que le esquiva a las balas, me gustan los desafíos. Como en todos los lugares donde he estado, mi renuncia está encima de la mesa, soy alguien honesto y cuando la cosa no funciona, no funciona", sentenció