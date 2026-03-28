Copa Argentina: Unión busca el pase y una revancha con historia

Independiente goleó a Atenas de Río Cuarto y espera rival. Unión va por Agropecuario con la ilusión de un nuevo cruce tras el 4-4 en Avellaneda.

Tras el triunfo de Independiente por 4 a 2 ante Atenas de Río Cuarto , el cuadro de la Copa Argentina empieza a abrir un escenario tentador para Unión , que este lunes debutará ante Agropecuario . En caso de avanzar, podría darse un cruce cargado de historia reciente y cuentas pendientes.

Este viernes, Independiente de Avellaneda superó por 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto y avanzó de fase en la Copa Argentina , quedando a la espera de su próximo rival. En ese contexto, Unión aparece en el horizonte: si logra superar a Agropecuario en los 32avos de final, se enfrentaría al conjunto de Avellaneda en la siguiente instancia.

El posible duelo no sería uno más. Todavía está fresco el recuerdo del vibrante 4 a 4 en el estadio Libertadores de América, un partido cargado de emociones que dejó abierta la puerta a una revancha. Ahora, el certamen federal podría ofrecer ese nuevo capítulo.

Unión vs Agropecuario: debut clave en Rosario por Copa Argentina

Con ese escenario latente, Unión cambió rápidamente el foco y apunta de lleno a su debut en la Copa Argentina. El equipo de Leonardo Madelón enfrentará a Agropecuario este lunes desde las 21.15 en Rosario, por los 32avos de final, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Más allá de la reciente derrota ante Defensa y Justicia, el plantel rojiblanco dejó atrás ese tropiezo y asume este compromiso como una oportunidad concreta para reencauzar su camino. En esa línea, el entrenador no guardaría nada y pondría en cancha lo mejor disponible.

LEER MÁS: Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

Entradas Unión vs Agropecuario: precios, días y puntos de venta

La expectativa también se traslada a las tribunas. Unión contará con 12.000 localidades, lo que anticipa una fuerte presencia de hinchas en el estadio Marcelo Bielsa. La organización confirmó cómo será la venta de entradas:

Para Unión (populares y plateas):

Domingo 29 de marzo, de 11 a 18 hs

Lunes 30 de marzo, de 10 a 17 hs

Lugar: boleterías del estadio 15 de Abril (avenida López y Planes 3513, Santa Fe)

Para Agropecuario (populares):

Sábado 28 de marzo, de 10 a 17 hs

Lugar: Lamadrid 6, Carlos Casares (Buenos Aires)

Importante: no se venderán entradas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s.

Precios:

Menores popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea (Unión): $70.000

Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet. En tanto, las personas con discapacidad ingresarán directamente al estadio presentando DNI y certificado correspondiente.

Con la ilusión intacta, el equipo santafesino afronta un partido que puede marcar su rumbo inmediato. No solo por avanzar de ronda, sino por lo que podría venir: un cruce ante Independiente que promete intensidad, memoria reciente y una revancha deportiva en un torneo donde cada partido es decisivo.