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Leo Madelón, tras la victoria: "Unión tiene incorporado ganar y va a pelear todo"

El DT destacó la jerarquía y la paciencia del equipo para imponerse 2-0 en Copa Argentina, valoró la rotación del plantel y ya proyectó el cruce ante Independiente.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 00:08hs
Leo Madelón, tras la victoria: Unión tiene incorporado ganar y va a pelear todo

Prensa Unión

Tras el triunfo y la clasificación, Leonardo Madelón puso en valor la respuesta de Unión en un partido que exigía madurez táctica, al remarcar que “había que ganar” y que el equipo “tiene incorporado ganar”, una señal clara de la identidad competitiva que busca consolidar en el plantel.

La lectura del partido que hizo Unión

El entrenador reconoció que el equipo tardó en acomodarse: “Nos costó 25 o 30 minutos entender el partido”, explicó, en referencia a un inicio donde faltó claridad en la toma de decisiones. En esa línea, diferenció conceptos claves: “Una cosa es jugar rápido y otra jugar apurado”, marcando un déficit inicial en la circulación.

Con el correr de los minutos, Unión logró ajustar su funcionamiento. “Había que tener paciencia y ser profundos”, señaló Madelón, destacando que el gol sobre el cierre del primer tiempo fue un punto de inflexión. A partir de ahí, el rival se adelantó y dejó espacios que el equipo supo aprovechar para liquidar el encuentro.

La importancia de la Copa Argentina

Lejos de minimizar el torneo, el DT fue contundente sobre el valor de la competencia: “Yo la valoro mucho a esta Copa”, afirmó, y la comparó con certámenes internacionales para dimensionar su relevancia. Además, remarcó el contexto particular que la rodea: “Cuando ganás cumplís y si perdés es un escándalo”, una frase que refleja la presión inherente a este tipo de cruces.

La rotación, competencia interna, confianza y ambición

Madelón también explicó las variantes y la gestión del plantel: “Tenemos 25 o 26 jugadores compitiendo”, sostuvo, justificando la rotación como una herramienta para sostener la intensidad y el compromiso. En ese sentido, remarcó que muchos futbolistas “merecen su oportunidad” y que las decisiones buscan potenciar al grupo en su conjunto. Desde lo táctico, valoró las respuestas individuales y la posibilidad de sostener diferentes planes de juego. La profundidad del plantel aparece como un recurso clave en un calendario exigente.

En un tramo más conceptual, el entrenador dejó en claro el objetivo: “Vamos a pelear todos los frentes hasta donde nos dé”, aseguró, mostrando ambición pero también mesura. Y reforzó la idea con una definición contundente: “Tengo con qué”, en relación al material con el que cuenta. Además, destacó el aspecto mental del grupo: “El equipo está convencido”, dijo, y subrayó la importancia de sostener esa confianza para encarar lo que viene. “No hay peor gestión que la que no se intenta”, agregó, en una frase que sintetiza su postura.

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Lo que viene: Independiente de Avellaneda

Pensando en el próximo desafío, Madelón anticipó un duelo complejo en los 16vos de final: “Es un rival al que hay que entender bien”, explicó, en referencia a Independiente. En ese sentido, remarcó que será clave “no entrar en un juego de fricción” y sostener la identidad: “Tenemos que jugar como sabemos, por abajo y con movilidad”.

Unión Leonardo Madelón Copa Argentina Independiente DT
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