Perotti, sobre nuevas flexibilizaciones: "Hemos sido rigurosos y lo vamos a seguir siendo"

Tras encabezar los actos por el 25 de Mayo, el gobernador Omar Perotti fue consultado sobre la posibilidad de que Santa Fe continúa exceptuando y flexibilizando actividades en el marco de la cuarentena. El mandatario advirtió que "vamos a seguir la evolución de cada una de las instancias y de las fases que tenemos"; y avisó: " Hemos sido rigurosos y lo vamos a seguir haciendo".

Adelantó que "hay cuestiones que seguramente el día de mañana (por el martes) podemos poner en marcha". En esa línea, hizo referencia a la posibilitad de que se amplíe la cantidad de obreros en obras de construcción, que hasta el momento es de cinco: "Esa es una las evaluaciones, saber hasta dónde y en qué número se va a poder avanzar. Seguramente vamos a tomar los lugares donde la experiencia de cinco lleva más tiempo (interior provincial) Creemos y desearíamos que es un sector que podamos ir dándole ritmo". Por otro lado, habló sobre la posibilidad de exceptuar a "muchas instituciones con tareas administrativas, como por ejemplo las entidades deportivas e intermedias".

LEER MÁS: "Hoy estamos en guerra con un enemigo que viaja con nosotros"

Insistió en que el interior provincial (donde se detectaron pocos casos) será el parámetro y la medida para continuar avanzando con las excepciones o ampliándolas a las grandes localidades. Sobre el caso de esta capital y Rosario, Perotti dijo: "Son las ciudades con las que más atención hay que tener, donde tenemos la mayor concentración de población, donde tenemos los grupos de riesgo más marcados".

"Vamos a evaluar lo que han sido estos primeros días de caminata en Santa Fe, ayer lo hicimos con el intendente de Rosario. Y tratar de ir viendo cómo cada fase que se va cambiando y cada habilitación que se va dando, lo hacemos con la mayor seguridad para no volver atrás", añadió.

LEER MÁS: Martorano: "Los que vengan de otra provincia deben estar aislados 14 días"

Dijo que la posibilidad de avanzar o no "depende fundamentalmente del comportamiento de la conducta de los ciudadanos. La llave para seguir avanzando esta vez la tiene cada vez más cada uno de los vecinos, ciudadanos. Estos logros hasta aquí nos están permitiendo poder estar transitando esta parte"

En diálogo con la prensa, Perotti advirtió: "Vienen, según los expertos, los meses más duros; los meses del frío, donde la conjunción de las enfermedades tradicionales de esta época con una instancia de virus fuerte puede ser lo más complicado; que con los cuidados que hasta aquí venimos teniendo, sin descuidarnos, para nada. Con todos los recaudos que siguen volviendo del exterior, con el seguimiento, la cuarentena. Con todas las recomendaciones para que salvo imperiosa necesidad no se viaje fuera de la provincia".

LEER MÁS: La ciudad cumple 45 días sin casos pero la provincia suma dos positivos

En cuanto a la cuestión sanitaria, precisó que la instancia que viene es la de "avanzar con los testeos, con salir a cazar -como dicen los epidemiológos-. Allí es donde está la mayor preocupación. Es lo que nos va a permitir garantizar que no tenemos circulación. Esos testeos refuerzan las acciones que nos permite dar pasos más seguros en instancias de habilitación".