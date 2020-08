"No me arrepiento de llevar el arma conmigo", dijo el policía remisero

El policía remisero que mató a dos delincuentes que intentaron asaltarlo, brindó declaraciones esta mañana para contar su versión de los hechos. Este sábado la Justicia decidió que podrá pasar el proceso judicial en libertad. Fue imputado por "la autoría del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) y reiterado con exceso de legítima defensa".

"Ellos se bajan (luego de la balacera dentro del remís), yo también, recuerdo que pongo el seguro del arma porque estaba nervioso y no quería que pasara más nada. Uno de los masculinos cayó herido a cuatro metros detrás del auto, el otro salió corriendo y dobló la esquina, creí que no estaba herido. Llamo al 911, al 107 el servicio de emergencia por el masculino que estaba tendido en el piso, llamé a la remisería para que se acerquen mis compañeros, a mi padre, pasaron 10 o 15 minutos eternos, yo estaba solo y llegaron todos juntos", relató a medios locales.

Y describió: "No me arrepiento de llevar el arma conmigo. Nosotros somos policías las 24 horas, con o sin uniforme. No es que uno dice la llevo para esto o lo otro, para nada, yo la llevo para defender la vida de las personas, tanto como la mía. No estoy contento, todavía es como que me va a costar asumir esto, superarlo. Es algo que me marcó la vida, que lo voy a tener siempre, nadie se despierta un día y dice bueno hoy voy a hacer esto, uno cree que nunca le va a pasar y pasa".

Al mismo tiempo evaluó sobre las marchas que reclamaron su libertad: "Solo se festejó que yo pueda atravesar el proceso en casa, pero para mí sigue siendo muy triste. Quisiera que esto marque un antes y un después, el comienzo de que estos temas se replanteen, el sueldo del policía y la inseguridad".

En relación a su situación laboral, dijo a Rosario 3: "Viajaba tres o cuatro veces por semana a Rosario. Así que tuve que salir a buscar otra solución, tuve la oportunidad de sacar un préstamo, compré un auto y pude poner un remís. Y con eso por lo menos ayudaba mucho con las cuentas y podía vivir un poco mejor".

"Elegí ser policía. Uno busca un trabajo para tener un sueldo y con eso vivir, pero yo elegí serlo por vocación, siempre me gustó. Antes estuve en el Ejército, me formé con mucho sacrificio para cuidar a las personas. Nunca imaginé que me llegara a pasar esto. La gente está cansada de la inseguridad, de que le roban y la policía los detiene y al tiempo ya los ves de nuevo en la calle, con los prontuarios que tienen estas personas, la gente ya se cansó", concluyó.