Este miércoles, después de la medianoche, quedó esclarecido el robo de una casaquinta de la ciudad de San José del Rincón. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Santo Tomé y se encontraron los electrodomésticos sin uso que habían sido sustraídos por una banda. Detuvieron a cinco personas, dos hombres de 43 y 44 años, y dos jóvenes de 18 y una adolescente de 16. Recuperaron la totalidad de lo robado.

En la media tarde del martes, un vecino denunció en la Comisaría 14ª de San José del Rincón, que en una casaquinta que está ubicada en las inmediaciones de Santa Rosa y Callejón Villalba, desconocidos habían ingresado y sacaron muebles y electrodomésticos.

El comisario principal Diego Giudice y el jefe de la Comisaría 14ª de Rincón, Sebastián Pallavidini, se pusieron al frente de la investigación. Se comunicaron con el propietario de la casaquinta, establecieron y constataron que se trató de un robo. Luego, por distintos testimonios, lograron determinar que los ladrones habían actuado como si fueran propietarios del inmueble, estacionaron una camioneta y subieron muebles y electrodomésticos.

Lo que vino después fue constatar que el vehículo usado en la perpetración del hecho había sido una camioneta Ford beige con una lona verde en la parte de la caja. Luego, siguieron el tránsito de la camioneta con la ayuda de los operadores de las cámaras de vigilancia dispuestas a lo largo de la Ruta Provincial 1, luego por Alem y 27 de Febrero hasta la Avenida Mar Argentino, y posteriormente cruzaron el puente carretero hasta ingresar en la ciudad de Santo Tomé por 7 de Marzo rumbo al oeste.

Luego, los cinco maleantes regresaban en la misma camioneta hacia la ciudad de Santa Fe, entonces los uniformados los interceptaron y los arrestaron. Se trata de cuatro mayores y un adolescentes de 16 años. Los mayores fueron identificados como J. C. G. de 43 años, C. A. G. de 42, F. C. V. de 18, A. C. G. de 19 y el menor de 16. Así fue como surgió a qué vivienda santotomesina habían llevado lo robado.

Los efectivos llegaron hasta una vivienda ubicada en Falucho al 3700 en un edificio de propiedad horizontal adonde la moradora permitió el ingreso de la policía y encontraron los elementos.

Delitos imputados

Informaron la novedad a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Gabriela Arri, que ordenó que las cuatro personas mayores continúen privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa por el delito de "robo". Con relación al adolescente de 16 años, se elevó a la Justicia de Menores en turno, que ordenaron identificarlo y formarle causa por el delito de "encubrimiento", y posteriormente entregarlo a sus familiares.