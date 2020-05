Coronavirus: "La letalidad en la provincia es bajísima", dijo la secretaria de Salud

La ciudad de Santa Fe llegó a los 25 días sin nuevos casos de coronavirus y se acerca al mes sin contagios. Pero la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, aseguró que la valoración positiva no solo se centra en los resultados del Gran Santa Fe que desde el 9 de abril no registra nuevos casos, sino que también alcanza a todo el territorio provincial.

Este lunes la provincia cumplió seis días consecutivos sin casos. "Son 243 infectados en toda la provincia y eso está estable hace casi una semana. Tuvimos un caso en Fray Luis Beltrán hace cinco días y antes habíamos tenido tres días sin casos, por lo que en una semana tuvimos un caso", describió la secretaria de Salud, Sonia Martorano, en diálogo con UNO Santa Fe.

Martorano comparó la situación de Santa Fe con la del país y la del mundo y marcó que en la provincia se produjeron dos muertes por coronavirus en 243 casos positivos, lo que resulta en una letalidad de 0,82%. "Es bajísimo", remarcó y acotó que, además, Santa Fe ya tiene 177 recuperados. "Si comparamos con la Argentina, el país tiene el 5% de letalidad y a nivel mundial la letalidad llega al 7%. No solo que estamos con pocos casos, que quedaron un poco estancados, si no que por otra parte estamos notando un bajo nivel de letalidad", se entusiasmó.

Respecto a la situación en el Gran Santa Fe aseguró que son muchos días sin positivos a pesar que se siguen haciendo muchos hisopados. "El 0800 sigue funcionando a full y casi el 70% de los diagnósticos fueron a través de esa vía", sostuvo y al ser preguntada sobre si el nivel de consultas se redujo respecto a los primeros días de la cuarentena, cuando aún era muy importante el flujo de personas que estaban regresando de zonas con circulación del virus, Martorano dijo que se sostienen y aclaró que ahora, con los cambios de temperatura, la gente empieza con síntomas.

La secretaria de Salud aseguró que la patología estacional bajó muchísimo de la mano del aislamiento y de los hábitos de higiene que fue incorporando la población para prevenirse del Covid-19. "Son costumbres que fuimos cambiando todos los argentinos y algunas van a ir quedando porque los chicos las fueron incorporando en su cultura, como el lavarse las manos y cambiarse los zapatos al ingresar al hogar. Eso nos va a permitir a futuro disminuir otras patologías que uno llevaba a la casa", afirmó.

En varias oportunidades desde la provincia se mostró preocupación por la falta de insumos. Al respecto se consultó a Martorano si el faltante se da en los materiales para tratar a los pacientes o si faltan elementos para la protección del personal de salud. En ese sentido, dijo que la provincia aumentó la capacidad operativa en un número bastante interesante y puso como ejemplo que "aumentó un 70% la capacidad de las unidades de terapia intensiva de la provincia".

sonia martorano.jpg Sonia Martorano UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"Lo que nos está faltando –advirtió– es lo que le está faltando al mundo, elementos de bioseguridad. Para empezar tenemos mamelucos, antiparras, pantallas, barbijos y todo lo necesario para empezar, pero nos va a faltar".

Pero al ser consultada sobre hasta cuándo alcanzan los insumos que la provincia tiene al día de hoy, Martorano respondió: "Tenemos para un primer mes, lo que sucede es que si esto explota como se prevé, esperemos que no; pero si esto no se usa es todo material que sirve. Uno está mirando lo que pasó en Italia, en España, en Estados Unidos y lo que se usa de material descartable en un paciente Covid son cifras terribles".

analisis coronavirus.jpg Imagen ilustrativa Reuters

"Por eso –explicó–, sobre un cálculo de posibles pacientes se hizo una cuenta de lo que faltaría y eso es lo que se está tramitando comprar. Por un lado pusimos a trabajar a la industria provincial con las textiles grandes de la provincia que están haciendo camisolines, mamelucos, batas hidrorrepelentes, entre otras cosas. Pero si esto llega a los niveles previstos no va a alcanzar. Nosotros tenemos que pensar en el panorama del pico máximo y no en lo más benévolo, porque sino ocurre lo que le pasó a Estados Unidos. Nosotros sacamos la cuenta y tramitamos una compra en China. Nación ya envió dos o tres aviones, Buenos Aires mandó dos aviones y nosotros ya estamos pidiendo fecha. No sé cuándo nos tocaría, pero ya hicimos el trámite".

Luego, al ser consultada sobre la fecha en la que llegará el pico de la pandemia a Santa Fe, Martorano aclaró: "Ojalá no tengamos pico y todo transcurra en un escenario tranquilo donde se produzcan casos en una meseta que no colapse el sistema de salud. Pero de producirse se habla de que será entre fines de mayo y el 15 de junio".

"Todo el trabajo que se hace es para que esto sea lo más controlado posible y que el número de casos no colapse el sistema. Por eso la cuarentena, por eso los controles sobre las actividades que se van habilitando porque ahora empieza el frío y ahora empieza algo que no podemos mensurar porque no sabemos el cambio de temperatura cuánto va a afectar a esta enfermedad", argumentó.

"Al pico lo esperábamos antes", admitió la funcionaria y dijo: "Según los cálculos internacionales y los de Nación había cuatro escenarios y uno de los intermedios, que fue el elegido, contemplaba 150.000 casos en la Argentina y unos 19.000 para la provincia de Santa Fe y ya tendríamos que tener a esta fecha más de 10.000, pero estamos en 243. Podemos hacer dos lecturas: las medidas tan precoces que se tomaron en el país y que en otros países como España o Estados Unidos solo pusieron una cuarentena cuando les colapsó el sistema de salud. Nosotros lo hicimos antes y no sabemos cuánto va a impactar este antes".

En ese sentido agregó: "Esperamos que haya un aumento de casos, pero esperamos que sea controlado y que no colapsen el sistema. Entonces, sean 19.000 o 10.000 los casos en la provincia lo que queremos es que no sean todos juntos para poder atenderlos con las camas que tenemos.

Pero ante la pregunta de si hay que pensar en un escenario de cuarentena hasta el 15 de junio, Martorano contestó: "No lo sé. Una idea es la de los médicos y los sanitaristas que dejaríamos a todo el mundo en cuarentena, pero hay otros factores que no son menores que son los sociales, los económicos, los que tienen que ver con la salud mental de la población. Se va midiendo semana a semana y se van permitiendo nuevos escenarios y a los 14 días uno tiene una foto de lo que ocurrió. Si a los 14 días no ocurrió un desmadre de casos, uno puede permitir que haya apertura hacia otras actividades. La idea es ir despacio permitiendo más actividades productivas".

"Nosotros empezamos con la cuarentena antes que esto comience y estamos hablando de salir de la cuarentena cuando todavía no llegó el pico, esa es la contradicción que tenemos. Pero por supuesto que algunas actividades las vamos a tener que permitir con muy buenos protocolos", completó.

Sobre los paseos de esparcimiento anunciados hace 10 días por el presidente, Alberto Fernández, y que aún no fueron permitidos en Santa Fe, la funcionaria dijo: "Nos preocupó mucho lo que pasó en España que fue tremenda la salida. Eso se va a ir regulando despacio, con horarios definidos, con una zona muy controlada. Para los lugares que no son grandes aglomerados no va a haber problemas. Mientras que Rosario, Santa Fe y Rafaela van a depender de cómo vayan las curvas".

Mientras que ante la repregunta de si se puede pensar que en la ciudad de Santa Fe se habiliten las salidas de esparcimiento, respondió: "Lo que vamos a hacer es una reevaluación. Hay una posibilidad de continuar igual o con algunos permisos nuevos. Si seguimos con esta curva algo se tiene que reevaluar. Va a haber una reunión con expertos para ver qué piensa cada uno. Con esto hay que ir muy despacio. Lo ideal sería continuar con la cuarentena, no tengo dudas. Pero también hay que contemplar todos los otros aspectos. Hay sectores que hoy están metiendo presión como los económicos, los sociales, los productivos y la misma gente que requiere salir un rato. Por eso nosotros pensamos cuánto de positivo y cuánto de riesgo de contagio tiene. Sí entendemos que esto se tiene que hacer con todas las medidas de distanciamiento y de seguridad, lo que vamos a seguir machacando, ahí veremos".

Por último, sobre el reclamo del Colegio de Psicólogos para que esa actividad sea exceptuada del aislamiento, Martorano aseguró que ya conversó con las autoridades de esa entidad y dijo que hubo un malentendido. "Primero porque dijeron que me habían pedido una reunión y que yo no los había atendido y nunca me hablaron. Eso me dolió porque jamás dejo de atender a nadie", se quejó y agregó: "Por eso ayer hablé con la presidenta del Colegio. No es que no los habilitamos, sino que estamos yendo despacito y la actividad de ellos se permitió a través de una plataforma virtual y me dijeron que es muy complicada la atención, entre otros factores. Me enviaron el protocolo, al que le vamos a hacer algunos cambios y cuando tengan el protocolo acorde será una de las actividades que se podrán habilitar".