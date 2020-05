Fuerte presión del comercio santafesino para reabrir y retomar la actividad

Diferentes asociaciones comerciales, de distintos puntos de la provincia, meten presión para reabrir sus puertas y poder retomar la actividad. Desde la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo) volvieron a pedirle al gobierno que les permitan trabajar.

"Estamos desesperados y necesitamos abrir". Sin ocultar su angustia y de los comerciantes a los que representa, Eduardo Taborda, presidente de la entidad, reveló que la federación le solicitó a la provincial que permita abrir los negocios y dijo que espera una respuesta positiva para los próximos días. "Necesitamos hacer caja, no ya para pagar impuestos o salarios sino para llevar un plato de comida a nuestras casas", aseguró.

En una cruda carta abierta, titulada "estamos condenados", el jueves de la semana pasada Fececo planteó el escenario delicado que vive el sector. El sábado, el Centro Comercial de San Justo juntó alrededor de 400 firmas de comerciantes de la ciudad que acompañaron el enérgico reclamo por volver a la actividad, solicitud que también fue planteada por el comité de crisis que integra el intendente y el senador departamental.

Este lunes, algunos comerciantes rebeldes de la localidad del portón del norte santafesino decidieron abrir sus puertas. La consecuencia fue inmediata, la policía se acercó hasta esos locales, se labraron las respectivas actas de infracción y los comercios debieron bajar las persianas

También el sábado pero en San Cristobal, el comité de emergencia elevó un contundente petitorio a la provincia. Uno de los puntos solicitados establecía "propuestas de flexibilización de actividades económicas para evitar colapso de la estructura productiva y comercial en ciudades con menos de 20.000 habitantes".

La situación más particular se dio en Esperanza. En esa ciudad, si bien los comerciantes no abrieron sus locales, tomaron la decisión -en pleno aislamientos social obligatorio- de movilizarse hasta el palacio municipal. Nucleados en la Unión de Comerciantes de Esperanza (Ucoes), cerca de 50 comerciantes se reunieron en la plaza, respetando el distanciamiento exigible. Referentes de la entidad lograron tener una reunión con la Intendenta Ana Meiners, a quien le solicitaron que eleve a la provincia el pedido de abrir los locales con las normas de prevención necesarias.

Taborda, titular de Fececo, contó que en el pedido que le hizo la Federación de Centros Comerciales al gobierno santafesino se admite el éxito de las medidas preventivas tomadas hasta ahora para contener el avance del coronavirus, pero al mismo tiempo sostuvo que los comerciantes no aguantan más y que no pueden seguir con sus negocios cerrados.

"Sabemos que el secreto para evitar la propagación del virus es que no haya acumulación de gente y creemos que con ciertos cuidados los comercios podrían abrir sus puertas", sostuvo.

Habló del caso de actividades que sí están permitidas, como la apertura de supermercados. "¿Qué diferencia hay con un comercio pequeño?" planteó, y dijo que los comerciantes están dispuestos a tomar todas las medidas preventivas que recomienden las autoridades sanitarias para poder trabajar. "La pandemia vino para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a tomar precauciones. Lo que no podemos es seguir sin poder trabajar", dijo.

Taborda aseguró que hoy casi todas las actividades son esenciales, pero aclaró: "Nadie compra una camisa todas las semanas. Incluso al supermercado no es necesario ir todas las semanas. Si nos organizamos, todos podemos funcionar", dijo.

Dijo que en la pandemia del coronavirus lo esencial es descomprimir las ciudades y que teniendo en cuenta esa premisa los comerciantes pueden abrir con los cuidados del caso. También admitió haber escuchado que el gobierno analiza liberar más actividades en pueblos de más de 5.000 habitantes, pero que el pedido de la Federación de Comerciantes todavía no tiene respuesta.

Por último, dijo que ni él ni la entidad que preside avalan la rebeldía a la cuarentena que ya plantean muchas personas, sobre todo a través de WhatsApp. "No podemos ir contra la ley, no apoyamos eso"", dijo. Pero aclaró: "Lo que sí es cierto es que los comerciantes estamos desesperados, no podemos esperar más".