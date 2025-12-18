Uno Santa Fe | Información General | presupuesto

El oficialismo obtuvo media sanción del Presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

Diputados aprobó esta madrugada el plan de gastos para 2026, pero rechazó la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario

18 de diciembre 2025 · 08:37hs
La sesión en la Cámara de Diputados fue maratónica para el análisis del Presupuesto 2026

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un duro revés al no poder sostener el polémico artículo 75, en el capítulo 11, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incorporado a último momento por el oficialismo. La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno. La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

Más allá de esas cuestiones, los dos temas más polémicos de la sesión fueron la inclusión a último momento dentro del Presupuesto de un artículo, dentro del capítulo 11, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, dos normas que el Gobierno se resiste a cumplir.

Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto.

